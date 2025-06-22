ФОТО. Финальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяне нужен брейк
22 июня украинка вышла бороться за трофей турнира WTA 250 против Маккартни Кесслер
22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла играть финальный матч травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
Соперница украинки – представительница США Маккартни Кесслер (WTA 42). В конце второго сета встреча, которая началась в 14:10 по Киеву, была прервана.
При счете 5:4 (30:15) на подаче Маккартни матч приостановили из-за дождя. Поединок будет возобновлен не ранее 15:30 по Киеву.
Ястремская уступала 2:5, но сумела отыграть два гейма. После возобновлении встречи Даяне нужно сделать брейк, чтобы остаться во втором сете.
Sport.ua проводит видеотрансляцию финального матча в Ноттингеме Ястремская – Кесслер.
ФОТО. Финальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяне нужен брейк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер уверен, что в Житомире можно добиваться больших результатов
СМИ рассекретили уровень зарплат в расположении «горняков»