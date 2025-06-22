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WTA
22 июня 2025, 15:16 | Обновлено 22 июня 2025, 15:18
1384
0

ФОТО. Финальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяне нужен брейк

22 июня украинка вышла бороться за трофей турнира WTA 250 против Маккартни Кесслер

22 июня 2025, 15:16 | Обновлено 22 июня 2025, 15:18
1384
0
ФОТО. Финальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяне нужен брейк
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 46) вышла играть финальный матч травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Соперница украинки – представительница США Маккартни Кесслер (WTA 42). В конце второго сета встреча, которая началась в 14:10 по Киеву, была прервана.

При счете 5:4 (30:15) на подаче Маккартни матч приостановили из-за дождя. Поединок будет возобновлен не ранее 15:30 по Киеву.

Ястремская уступала 2:5, но сумела отыграть два гейма. После возобновлении встречи Даяне нужно сделать брейк, чтобы остаться во втором сете.

Sport.ua проводит видеотрансляцию финального матча в Ноттингеме Ястремская – Кесслер.

ФОТО. Финальный матч Ястремской в Ноттингеме прерван. Даяне нужен брейк

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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