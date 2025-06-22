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  4. ГВАРДИОЛА: «Поражения европейских команд? Добро пожаловать в реальность»
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 14:53 |
646
1

ГВАРДИОЛА: «Поражения европейских команд? Добро пожаловать в реальность»

Манчестер Сити сыграет с Аль-Айном 23 июня в 4:00 по киевскому времени

22 июня 2025, 14:53 |
646
1
ГВАРДИОЛА: «Поражения европейских команд? Добро пожаловать в реальность»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал готовность команды к матчу второго тура Клубного чемпионата мира против «Аль-Айна».

«Я люблю этот турнир – как южноамериканские команды играют против европейских и представителей других континентов. Видно, как они борются и соревнуются. Я восхищаюсь тем, как они обороняются.

Посмотрите на «Бока Хуниорс» – для них каждый мяч имеет большое значение. Другой стиль, другой подход – и это действительно круто.

Мне нравится, что каждый матч сложный, действительно сложный. Все игры очень напряженные, и когда кто-то говорит: «О, европейская команда проиграла» – добро пожаловать в реальный мир, друзья. Их соперники действительно сильны, и мне это нравится.

Так и должно быть. Бразилия шесть раз становилась чемпионом мира. Посмотрите на последние три-четыре-пять лет – Аргентина контролирует футбол, выиграв чемпионат мира и несколько Кубков Америки с Месси. Так почему бы не признать, насколько они сильны?

Мы здесь, чтобы играть с ними, показать, чего стоим как команда, и попытаться пройти в этом турнире как можно дальше, параллельно готовясь к следующему сезону».

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Манчестер Сити Аль-Айн клубный чемпионат мира по футболу пресс-конференция Пеп Гвардиола
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Сити
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protasov_lyopu_davai
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