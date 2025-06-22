ИНДЗАГИ: «У команд из Аргентины и Бразилии есть преимущество на КЧМ»
Симоне рассказал о предстоящем матче с «РБ Зальцбург»
Главный тренер клуба «Аль-Хиляль» Симоне Индзаги поделился мыслями о предстоящем матче против «РБ Зальцбург» во втором туре Клубного чемпионата мира.
«Все готовы к игре, кроме Митровича и Кайо, но Малеки и Шахрани тренировались с нами вчера. Мы работаем с тем, что у нас есть. Команда сильная и качественная, а клуб продолжает искать обоснованные решения на будущее.
Почему такая схема? Я просто стараюсь придерживаться той же системы, которая действовала в команде последние два года. Но мы также на тренировках работаем над внедрением моих принципов и идей – это требует времени, поэтому нужно запастись терпением.
Каждый день мы видим прогресс в обучении. Команда постепенно перенимает мои идеи, игроки приобретают новые навыки – и это важно для будущего. Перед стартом нового сезона у нас будет подготовительный сбор с множеством контрольных матчей, и мы должны быть полностью к нему готовы.
Мы понимаем, чего достигли в матче с «Реалом». Это была отличная игра. Сейчас стараемся продолжать в том же духе и восстановить уверенность, ведь встреча с «Реалом» была изматывающей для игроков. Пытаемся восстановить силы, чтобы определить, кто готов играть.
Что касается индивидуальных ошибок – мы их проанализировали, обсудили с игроками после последнего матча. Было сделано много хорошего. В матче с «РБ Зальцбургом» нужно действовать с той же энергией. Я сталкивался с ними не раз – они много бегают и играют в понятный, четкий футбол.
Независимо от того, как мы сыграем в последней трети поля, мы должны быть сильными в обороне. Это будет большое испытание, и нам нужно выложиться по максимуму».
Что я думаю о Клубном чемпионате мира? Организация турнира на высшем уровне, всё проходит хорошо. Тренировочные поля отличные, матчи конкурентные, лучшие клубы мира представлены здесь, хотя и с некоторыми исключениями, такими как «Барселона».
Лето очень жаркое, но это не может быть оправданием. Возможно, у команд из Аргентины и Бразилии есть небольшое преимущество, но все приехали с лучшими составами», – заявил Индзаги.
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