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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 13:39 |
220
0

РОТАНЬ: «Трудности – на передовой, а мы должны выйти в Лигу конференций»

Коуч «волков» озвучил главное задание команды на ближайшее время

22 июня 2025, 13:39 |
220
0
РОТАНЬ: «Трудности – на передовой, а мы должны выйти в Лигу конференций»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Новый главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань рассказал о подготовке «волков» к еврокубковому сезону. Коуч заявил, что сейчас самое время менять неприятные тенденции.

«Пришло время менять те неприятные традиции. Мы потеряли много очков в таблице коэффициентов. И не нужно жаловаться, что тяжело или переезды. Мы сами хотели попасть туда.

А трудности – они на передовой. Там люди борются за нас, а мы должны пройти Лигу конференций через «не могу», – сказал Ротань.

Житомирский клуб начнет квалификацию в Лигу конференций матчем второго раунда. Там подопечные Ротаня сыграют с победителем пары «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина) против «Санта-Коломы» (Андорра). Матч состоятся 24 и 31 июля.

Ранее Руслан Ротань заявил, что будет разговаривать с легионером «Полесья», который не хочет возвращаться в Украину из-за войны.

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Руслан Ротань Полесье Житомир Лига конференций Борац Баня-Лука Индустриас Санта Колома
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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