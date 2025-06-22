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  4. Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Испания
22 июня 2025, 11:29 |
1241
0

Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»

Коуч расхвалил Трента Александера-Арнольда

22 июня 2025, 11:29 |
1241
0
Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо расхвалил Трента Александера-Арнольда, который перебрался в расположение «сливочных» из английского «Ливерпуля».

«Трент – это фулбек другого уровня. Иметь его в нашей команде – невероятно», – сказал Алонсо.

В составе Ливерпуля Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

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Трент Александер-Арнольд Хаби Алонсо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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