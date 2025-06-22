Хаби АЛОНСО: «Это игрок другого уровня. Иметь его в команде – невероятно»

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо расхвалил Трента Александера-Арнольда, который перебрался в расположение «сливочных» из английского «Ливерпуля».

«Трент – это фулбек другого уровня. Иметь его в нашей команде – невероятно», – сказал Алонсо.

В составе Ливерпуля Трент Александер-Арнольд провел 354 матча, забил 23 гола, отдал 92 ассиста и выиграл 9 титулов, из которых 1 Лига чемпионов и 2 АПЛ.

В сезоне 2024/25 Трент Александер-Арнольд провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.