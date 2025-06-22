ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону
Посмотреть на первую тренировку футболистов пришли и клубные функционеры
Харьковский «Металлист 1925», который будет выступать в следующем сезоне в Украинской Премьер-лиге, провел первую тренировку после отпуска.
Под руководством новоиспеченного тренера Младена Бартуловича «Металлист 1925» начал мини-сбор на клубной базе.
За первой тренировкой коллектива наблюдали функционеры клуба.
С 28 июня по 24 июля харьковский клуб будет находиться в Австрии, где проведет основную подготовку к сезону.
ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия Путинцева не в состоянии нормально поблагодарить за игру после поражения
Промоутер опубликовал пост на своей странице в Instagram