Харьковский «Металлист 1925», который будет выступать в следующем сезоне в Украинской Премьер-лиге, провел первую тренировку после отпуска.

Под руководством новоиспеченного тренера Младена Бартуловича «Металлист 1925» начал мини-сбор на клубной базе.

За первой тренировкой коллектива наблюдали функционеры клуба.

С 28 июня по 24 июля харьковский клуб будет находиться в Австрии, где проведет основную подготовку к сезону.

ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону