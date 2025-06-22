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Украина. Премьер лига
22 июня 2025, 16:33 |
222
0

ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону

Посмотреть на первую тренировку футболистов пришли и клубные функционеры

22 июня 2025, 16:33 |
222
0
ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925», который будет выступать в следующем сезоне в Украинской Премьер-лиге, провел первую тренировку после отпуска.

Под руководством новоиспеченного тренера Младена Бартуловича «Металлист 1925» начал мини-сбор на клубной базе.

За первой тренировкой коллектива наблюдали функционеры клуба.

С 28 июня по 24 июля харьковский клуб будет находиться в Австрии, где проведет основную подготовку к сезону.

ФОТО. Под присмотром Бартуловича. Металлист 1925 начал подготовку к сезону

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото учебно-тренировочные сборы Младен Бартулович
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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