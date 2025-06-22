Игорь ТУДОР: «Жара? Мы должны быть к ней готовыми»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Игор Тудор на пресс-конференции поделился мыслями о предстоящем матче против «Видада» во втором туре Клубного чемпионата мира.

«Это другой соперник, и матч пройдёт в другое время. Мы подготовились как можно лучше, как всегда. Это будет важный матч против качественной команды, и нам придётся выложиться на полную на протяжении всех 90 минут. Жара? Мы должны быть к ней готовы, но это касается обеих команд, так что нужно будет об этом забыть и сосредоточиться на выполнении своей задачи. «Видад» мог забить два гола «Манчестер Сити» в первом тайме – невозможно сравнивать один матч с другим, у каждой игры есть свои особенности.

Я не вижу усталости в команде, вижу только энтузиазм и отличный командный дух. Ребята подошли к матчу против «Аль-Айна» именно так, как мне нравится, и это также благодаря той работе, которую мы проводим. Я доволен, с первого дня чувствую себя хорошо в команде и ощущаю вокруг нас мощную энергию – и в клубе тоже. Надеюсь, мы сможем достичь больших вещей вместе, ведь история этого клуба – это история больших достижений.

Присутствие Джона Элканна? Он – постоянная, сильная и важная фигура. Если позволите, он умеет давать почувствовать своё присутствие и правильными способами, и правильными словами. Мне очень понравилось, как он обратился к игрокам в Турине. От него исходит большая энергия, игроки это оценили и восприняли как дополнительную мотивацию. После матча он был доволен как игрой, так и той энергией, которую увидел на поле.

Выйти из группы досрочно было бы замечательно, конечно, но ничего нельзя планировать. Нужно думать от матча к матчу. Сюрпризы на турнире? Безусловно, они есть. Мы должны сделать всё, чтобы не стать неприятным сюрпризом – и это моя задача, а также задача игроков.

Я настроен более оптимистично, чем в начале? Ещё рано об этом говорить, мы сыграли всего один матч. Я не обращаю внимания на такие вещи, не думаю о финише – думаю о том, что нам нужно делать, день за днём, тренировка за тренировкой. Нужно жить настоящим, учиться у прошлого и строить будущее уже сегодня», – сказал Тудор.