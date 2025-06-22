АЛЬКАРАС: «Я стал уделять больше внимания подаче во время разминки»

Престижный травяной турнир ATP 500 в Лондоне, столице Великобритании, завершится финалом между испанцем Карлосом Алькарасом и чехом Иржи Легечкой.

Накануне испанский теннисист дал пресс-конференцию, чтобы оценить свою игру после быстрой смены покрытия с грунта на траву – процесса, который никогда не бывает легким для игроков.

Лучшая победная серия в карьере

Алькарас теперь имеет серию из 17 побед подряд – самую длинную в его карьере.

«Я чувствую себя хорошо и получаю удовольствие на корте. Я хорошо двигаюсь, а мои удары придают мне уверенности. Думаю, сейчас я показываю очень высокий уровень. Надеюсь, завтра в финале я сыграю еще лучше».

Подача, улучшавшаяся по ходу недели

Матч против Хауме Мунара длился почти три с половиной часа – редкость для травяного покрытия. Одной из причин была нестабильная подача Алькараса: он отдал сопернику много легких очков и столкнулся по ходу матча с двенадцатью брейк-пойнтами. Это заставило его внести изменения.

«Сегодня я был очень сосредоточен на подаче. После матча с Мунаром понял, что нужно что-то менять. Я просто стал уделять больше внимания подаче во время разминки и тренировок, чтобы затем чувствовать себя увереннее в матче».

Сильный менталитет после эмоций на Ролан Гаррос и отдыха на Ибице

«Победа на Ролан Гаррос дала мне дополнительный заряд. Я успел отпраздновать, это помогло мне очистить голову. Это было как завершение одной главы и начало новой – здесь, в Лондоне. На таких турнирах нужно быть максимально сосредоточенным, забывать о прошлом и жить настоящим. Сейчас для меня Лондон – самое важное. Все происходит быстро, но это и есть теннис – нужно продолжать работать, ведь график очень плотный, и мы играем каждую неделю».