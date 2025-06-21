АЛЬКАРАС: «Иногда мне нужно было 3-4 дня, чтобы прийти в себя морально»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал на пресс-конференции в Лондоне о своей нынешней физической форме, психологическом настрое, а также о том, как он восстанавливается после тяжелого поражения.

Момент уверенности

«Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо. Последние матчи проходили на разных покрытиях, и я просто стараюсь адаптировать свой теннис как можно лучше. Думаю, у меня это получается. Чем больше побед я одерживаю, тем больше уверенности появляется.

Сейчас я чувствую себя отлично на корте. Конечно, есть много вещей, которые можно улучшить, особенно на траве, но в целом я очень доволен всем, как складываются последние дни. Уверенность достаточно высока, и я надеюсь продолжать в том же духе».

Сколько времени нужно, чтобы восстановиться после тяжелого поражения?

«Зависит от матча. Бывали очень долгие встречи, которые я проигрывал, но уходил с корта с высоко поднятой головой и быстро восстанавливался. А были и такие поражения, которые было тяжело пережить.

Я знаю, что для него (Синнера) тот финал был особенно трудным в эмоциональном плане. Так что не знаю. По своему опыту могу сказать: иногда мне нужно было три-четыре дня, чтобы прийти в себя морально. В физическом плане это тоже тяжело – нужно минимум два-три дня, чтобы восстановиться после действительно тяжелого поражения».