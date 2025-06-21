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  4. 90% побед на травяном покрытии. Алькарас достиг феноменальной отметки
ATP
21 июня 2025, 04:47 | Обновлено 21 июня 2025, 04:51
8
0

90% побед на травяном покрытии. Алькарас достиг феноменальной отметки

У Янника Синнера показатель побед на траве – 68,8%

21 июня 2025, 04:47 | Обновлено 21 июня 2025, 04:51
8
0
90% побед на травяном покрытии. Алькарас достиг феноменальной отметки
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

После победы в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Лондоне над Артуром Риндеркнехом – Карлос Алькарас достиг значимого рубежа на травяных кортах. Процент побед на этом покрытии в его карьере достиг впечатляющих 90,0%.

После первых двух сезонов на траве в 2021 и 2022 годах, где он показал результат 4:2, 22-летний испанец с начала 2023 года выиграл 23 из 24 матчей на этом покрытии. Единственным поражением стал матч второго круга на ATP 500 Лондон 2024 против Джека Дрейпера.

Карьерный баланс Алькараса на траве: 27–3

1:1 на Уимблдоне 2021 (поражение от Медведева во 2-м круге)

3:1 на Уимблдоне 2022 (поражение от Синнера в 4-м круге)

5:0 на ATP 500 Лондон 2023 (победа на турнире)

7:0 на Уимблдоне 2023 (титул)

1:1 на ATP 500 Лондон 2024 (поражение от Дрейпера во 2-м круге)

7:0 на Уимблдоне 2024 (титул)

3:0 на ATP 500 Лондон 2025 (продолжает выступление)

Лучшие проценты побед на траве среди теннисистов, занимавших когда-либо первое место в мировом рейтинге ATP (с 1973 года)

Карлос Алькарас – 90,0% (27 побед – 3 поражения)

Роджер Федерер – 86,9% (192–29)

Джон Макинрой – 85,8% (121–20)

Новак Джокович – 85,7% (120–20)

Пит Сампрас – 83,5% (101–20)

Джимми Коннорс – 83,0% (185–38)

Борис Беккер – 82,3% (116–25)

Бьорн Борг – 81,8% (72–16)

Энди Маррей – 79,9% (119–30)

Энди Роддик – 79,6% (86–22)

Рафаэль Надаль – 79,2% (76–20)...

... Янник Синнер – 68,8% (22–10)

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Карлос Алькарас (теннисист) Роджер Федерер Джон Макинрой Новак Джокович Пит Сампрас Джимми Коннорс Борис Беккер Бьорн Борг Энди Маррей Энди Роддик Рафаэль Надаль Янник Синнер статистика Артур Риндеркнех
Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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