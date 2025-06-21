90% побед на травяном покрытии. Алькарас достиг феноменальной отметки

После победы в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Лондоне над Артуром Риндеркнехом – Карлос Алькарас достиг значимого рубежа на травяных кортах. Процент побед на этом покрытии в его карьере достиг впечатляющих 90,0%.

После первых двух сезонов на траве в 2021 и 2022 годах, где он показал результат 4:2, 22-летний испанец с начала 2023 года выиграл 23 из 24 матчей на этом покрытии. Единственным поражением стал матч второго круга на ATP 500 Лондон 2024 против Джека Дрейпера.

Карьерный баланс Алькараса на траве: 27–3

1:1 на Уимблдоне 2021 (поражение от Медведева во 2-м круге)

3:1 на Уимблдоне 2022 (поражение от Синнера в 4-м круге)

5:0 на ATP 500 Лондон 2023 (победа на турнире)

7:0 на Уимблдоне 2023 (титул)

1:1 на ATP 500 Лондон 2024 (поражение от Дрейпера во 2-м круге)

7:0 на Уимблдоне 2024 (титул)

3:0 на ATP 500 Лондон 2025 (продолжает выступление)

Лучшие проценты побед на траве среди теннисистов, занимавших когда-либо первое место в мировом рейтинге ATP (с 1973 года)

Карлос Алькарас – 90,0% (27 побед – 3 поражения)

Роджер Федерер – 86,9% (192–29)

Джон Макинрой – 85,8% (121–20)

Новак Джокович – 85,7% (120–20)

Пит Сампрас – 83,5% (101–20)

Джимми Коннорс – 83,0% (185–38)

Борис Беккер – 82,3% (116–25)

Бьорн Борг – 81,8% (72–16)

Энди Маррей – 79,9% (119–30)

Энди Роддик – 79,6% (86–22)

Рафаэль Надаль – 79,2% (76–20)...

... Янник Синнер – 68,8% (22–10)