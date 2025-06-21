90% побед на травяном покрытии. Алькарас достиг феноменальной отметки
У Янника Синнера показатель побед на траве – 68,8%
После победы в четвертьфинале травяного турнира ATP 500 в Лондоне над Артуром Риндеркнехом – Карлос Алькарас достиг значимого рубежа на травяных кортах. Процент побед на этом покрытии в его карьере достиг впечатляющих 90,0%.
После первых двух сезонов на траве в 2021 и 2022 годах, где он показал результат 4:2, 22-летний испанец с начала 2023 года выиграл 23 из 24 матчей на этом покрытии. Единственным поражением стал матч второго круга на ATP 500 Лондон 2024 против Джека Дрейпера.
Карьерный баланс Алькараса на траве: 27–3
1:1 на Уимблдоне 2021 (поражение от Медведева во 2-м круге)
3:1 на Уимблдоне 2022 (поражение от Синнера в 4-м круге)
5:0 на ATP 500 Лондон 2023 (победа на турнире)
7:0 на Уимблдоне 2023 (титул)
1:1 на ATP 500 Лондон 2024 (поражение от Дрейпера во 2-м круге)
7:0 на Уимблдоне 2024 (титул)
3:0 на ATP 500 Лондон 2025 (продолжает выступление)
Лучшие проценты побед на траве среди теннисистов, занимавших когда-либо первое место в мировом рейтинге ATP (с 1973 года)
Карлос Алькарас – 90,0% (27 побед – 3 поражения)
Роджер Федерер – 86,9% (192–29)
Джон Макинрой – 85,8% (121–20)
Новак Джокович – 85,7% (120–20)
Пит Сампрас – 83,5% (101–20)
Джимми Коннорс – 83,0% (185–38)
Борис Беккер – 82,3% (116–25)
Бьорн Борг – 81,8% (72–16)
Энди Маррей – 79,9% (119–30)
Энди Роддик – 79,6% (86–22)
Рафаэль Надаль – 79,2% (76–20)...
... Янник Синнер – 68,8% (22–10)
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