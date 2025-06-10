Когда Алькарас сможет побороться за первую строчку в мировом рейтинге ATP?

Несмотря на триумф Карлоса Алькараса в Париже и тяжелое поражение Янника Синнера в финальном поединке грунтового мейджора, итальянец еще больше увеличил свое преимущество в рейтинге.

Алькарас защитил 2000 очков за победу на Ролан Гаррос, тогда как Синнер улучшил свой прошлогодний результат, дойдя до полуфинала, что и расширило разрыв. В июле отрыв может увеличиться еще больше (Алькарасу предстоит защитить 2000 очков на Уимблдоне), но в августе может наступить перелом, когда испанец получит шанс изменить расстановку сил (Синнеру предстоит защитить 2000 очков на Открытом чемпионате США).

На 10 июня итальянский теннисист опережает испанца на 2030 очков. Следующий турнир для Карлитоса – ATP 500 в Лондоне, где он защищает всего 50 очков за вылет в третьем раунде в прошлом году. В то же время Синнер защищает 500 очков за прошлогоднюю победу на турнире ATP 500 в Халле. Удачная неделя для испанца и ранний вылет первой ракетки мира могут сократить разрыв перед Уимблдоном.

Июль – шанс для Синнера снова увеличить отрыв

На Уимблдоне преимущество вновь на стороне Синнера. В прошлом году он дошел до четвертьфинала и защищает лишь 400 очков, тогда как Алькарас – действующий чемпион и должен удержать все 2000 очков. Ситуация аналогична Ролан Гаррос. Если Алькарас не сможет выиграть третий титул в Лондоне, а Синнер победит или хотя бы сыграет в финале, разрыв вновь значительно увеличится. Единственный шанс для Алькараса отыграть позиции – если Синнер неожиданно проиграет до четвертьфинала.

Август – ключевой месяц, когда Алькарас может вернуть первое место

Настоящий шанс побороться за лидерство в рейтинге у Алькараса появится во время североамериканской хардовой серии. При условии, что он защитит титул на Уимблдоне или хотя бы выйдет в финал. На турнирах в Канаде и Цинциннати, а также на US Open Алькарас защищает всего 60 очков: он не выступал в Канаде, вылетел рано в Цинциннати (10 очков) и на US Open (50 очков). Это реальная возможность для испанского теннисиста.

В то же время Синнер должен защитить в сумме 3200 очков: четвертьфинал в Канаде (200), титулы в Цинциннати (1000) и на US Open (2000). Если Алькарас выиграет хотя бы один из Мастерсов и вновь станет чемпионом US Open, он может вернуться на вершину мирового рейтинга – независимо от выступлений Синнера в Цинциннати и Нью-Йорке.

Таким образом, если Карлос справится с задачами и расчеты окажутся в его пользу, он может оказаться в ситуации, схожей с той, когда в 2022 году выиграл свой первый «Шлем» в Нью-Йорке и стал самым молодым номером один в истории. Однако все будет зависеть от формы обоих игроков.