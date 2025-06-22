ВОНДРОУШОВА – о Ван Синьюй: «Я ее знаю, но никогда не играла против нее»

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 164), переиграв первую ракетку мира Арину Соболенко, прокомментировала свой выход в финал травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

«Я долго не играла», – сказала победительница Уимблдона 2023, пропустившая три месяца сезона из-за травмы плеча. – «Я просто счастлива, что вернулась в здоровом состоянии, и так благодарна за возможность снова играть эти матчи.

Когда я увидела состав участниц здесь, я подумала: «Окей, просто попробую выиграть первый раунд» – а теперь вот что происходит».

«Я наслаждаюсь каждым матчем. И завтра постараюсь сделать то же самое, несмотря на то, что это финал. Я стараюсь снять с себя давление и просто получать удовольствие от игры, потому что прошлый год был очень трудным.

Да, это потрясающе – быть здесь и снова играть эти матчи».

В воскресенье, 22 июня, Вондроушова сыграет в финале с квалифайеркой из Китая Ван Синьюй.

«Я ее знаю, но никогда не играла против нее. Так что мы с тренерами посмотрим второй полуфинал. Попробуем что-то отметить, увидеть какие-то нюансы. Но я чувствую, что все всегда зависит от меня, и я просто стараюсь играть в свой теннис».