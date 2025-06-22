Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 10/10. Мартинес продолжил свою бомбардирскую ходу в 2025 году
Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 04:50 | Обновлено 22 июня 2025, 04:52
181
0

10/10. Мартинес продолжил свою бомбардирскую ходу в 2025 году

Исторический гол Уравы не помог японцам набрать очки

22 июня 2025, 04:50 | Обновлено 22 июня 2025, 04:52
181
0
10/10. Мартинес продолжил свою бомбардирскую ходу в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче второго тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» победил японскую «Ураву Ред Даймондс» со счетом 2:1.

Гол Рёмы Ватанабе в ворота «Интера» стал первым для азиатских команд против итальянских на клубных чемпионатах мира.

Лаутаро Мартинес забил 10 голов в 10 международных матчах за «Интер» в 2025 году (Лига чемпионов и клубный чемпионат мира).

Интересный факт: голевой выстрел аргентинца стал первым из 19 ударов «Интера», который пришелся в плоскость ворот «Уравы».

Победный мяч «Интера» забил другой аргентинец – 20-летний Валентин Карбони, который не играл с августа 2024 года, а в этом матче вышел на замену.

По теме:
ФОТО. Не у победителей. Назван лучший игрок матча Интер – Урава
Ривер Плейт – Монтеррей. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Главный тренер Интера прокомментировал волевую победу на КЧМ
Интер Милан Урава Ред Даймондс статистика Лаутаро Мартинес клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Футбол | 21 июня 2025, 07:47 21
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ

Владислав Ванат заинтересовал «Арсенал» и «Тоттенхэм»

ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день
Футбол | 22 июня 2025, 02:18 4
ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день
ВИДЕО. Дарио Срна объяснил, почему у Шахтера три тренировки в день

Директор по футболу «горняков» нашел оригинальный ответ

Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Футбол | 21.06.2025, 17:40
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Руслан РОТАНЬ: «Таких условий, как в Полесье, нет ни у кого в Украине»
Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД
Футбол | 22.06.2025, 03:10
Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД
Игра с суперкамбэком. Флуминенсе одержал победу над Ульсан ХД
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Теннис | 21.06.2025, 14:32
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
В ожидании Усика. Паркер получил соперника для защиты титула
20.06.2025, 05:05 1
Бокс
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 3
Футбол
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
Динамо хочет подписать одного из лучших легионеров УПЛ. Есть конкуренция
20.06.2025, 14:36 2
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41 1
Бокс
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
Будет шоу! Тайсон Фьюри согласился вернуться на ринг ради мегафайта
20.06.2025, 00:02 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
20.06.2025, 21:25 24
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
21.06.2025, 04:42 4
Бокс
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
Клуб Первой лиги сменит название и подпишет много новичков
21.06.2025, 01:45 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем