10/10. Мартинес продолжил свою бомбардирскую ходу в 2025 году

В матче второго тура клубного чемпионата мира миланский «Интер» победил японскую «Ураву Ред Даймондс» со счетом 2:1.

Гол Рёмы Ватанабе в ворота «Интера» стал первым для азиатских команд против итальянских на клубных чемпионатах мира.

Лаутаро Мартинес забил 10 голов в 10 международных матчах за «Интер» в 2025 году (Лига чемпионов и клубный чемпионат мира).

Интересный факт: голевой выстрел аргентинца стал первым из 19 ударов «Интера», который пришелся в плоскость ворот «Уравы».

Победный мяч «Интера» забил другой аргентинец – 20-летний Валентин Карбони, который не играл с августа 2024 года, а в этом матче вышел на замену.