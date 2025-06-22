Украинские теннисисты выиграли парный трофей на грунтовом турнире в Венгрии
Брайнин и Кравченко переиграли тандем Михалик / Надь
Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко выиграли парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Ньиредьхаза (Венгрия).
В финальном поединке украинцы, получившие четвертый номер посева, в двух сетах переиграли словацкий тандем Радован Михалик / Петер Надь.
В первом сете Александр и Георгий вырвали победу на тай-брейке, а во втором взяли подачу соперников в финальном гейме. Теннисисты провели на корте 1 час и 32 минуты.
ITF M15 Ньиредьхаза. Грунт.
Парный разряд. Финал
Александр Брайнин (Украина) / Георгий Кравченко (Украина) [4] – Радован Михалик (Словакия) / Петер Надь (Словакия) – 7:6 (7:5), 6:4
Для Александра Брайнина и Георгия Кравченко это третий совместно выигранный парный трофей и второй в этом месяце.
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