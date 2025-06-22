Украинские теннисисты выиграли парный трофей на грунтовом турнире в Венгрии

Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко выиграли парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Ньиредьхаза (Венгрия).

В финальном поединке украинцы, получившие четвертый номер посева, в двух сетах переиграли словацкий тандем Радован Михалик / Петер Надь.

В первом сете Александр и Георгий вырвали победу на тай-брейке, а во втором взяли подачу соперников в финальном гейме. Теннисисты провели на корте 1 час и 32 минуты.

ITF M15 Ньиредьхаза. Грунт.

Парный разряд. Финал

Александр Брайнин (Украина) / Георгий Кравченко (Украина) [4] – Радован Михалик (Словакия) / Петер Надь (Словакия) – 7:6 (7:5), 6:4

Для Александра Брайнина и Георгия Кравченко это третий совместно выигранный парный трофей и второй в этом месяце.