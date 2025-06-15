Украинский тандем выиграл парный трофей на грунтовом турнире в Венгрии
Брайнин и Кравченко переиграли тандем Келловски / Столарик
Украинские теннисисты Александр Брайнин и Георгий Кравченко выиграли парный трофей на грунтовом турнире ITF M15 в Ньиредьхаза (Венгрия).
В финальном поединке украинцы, получившие третий номер посева, в двух сетах переиграли чехо-словацкий тандем Доминик Келловски / Самуэль Столарик.
Матч прошел в неуступчивой борьбе, но Александр и Георгий проявили характер и дважды нанесли поражение своим соперникам на тай-брейках. Теннисисты провели на корте 1 час и 56 минут.
ITF M15 Ньиредьхаза. Грунт.
Парный разряд. Финал
Александр Брайнин (Украина) / Георгий Кравченко (Италия) [3] – Доминик Келловски (Чехия) / Самуэль Столарик (Словакия) [4] – 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)
Для Александра Брайнина и Георгия Кравченко это второй совместно выигранный парный трофей. Ранее они вместе победили в парном разряде на турнире ITF M15 в Тельде (Испания) в 2023 году.
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