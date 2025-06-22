Главный тренер Интера прокомментировал волевую победу на КЧМ

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу команды над «Урава Ред Даймондс» в матче второго тура клубного чемпионата мира.

«Мы сыграли хорошо. Это была игра, к которой все подошли профессионально. Мы пытались сделать все, чтобы забить и создать им проблемы. Надо признать, что они были очень организованы.

Во втором тайме, когда вышел Пио Эспозито, мы старались как можно лучше использовать фланговые подачи и верили до самого конца. Я горжусь командой – ребята выложились на максимум.

Мог бы много говорить о Валентине Карбони, но так же могу отметить Пио, Луиса Энрике и Шушича – все они много дали команде. Особенно рад за Валентина, потому что это был его первый матч после травмы. Вчера прошло ровно восемь месяцев с момента, когда он в последний раз выходил на поле. Он очень упорно работал, чтобы вернуться, и видеть его счастливым – это настоящее удовольствие.

Трудно говорить о схемах и формациях против команды, которая так глубоко садится в оборону. Мне понравилось, как мы растягивали игру и делали быстрые забеги за спины защитникам, когда у нас было два игрока под нападающим.

Хотелось бы сохранить этот подход до конца матча, но после того, как мы пропустили, пришлось насыщать штрафную площадь и пытаться создать моменты через навесы».