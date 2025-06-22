Гирасси обошел Салаха в бомбардирском рейтинге
Боруссия продолжила победную серию европейских команд против африканских на КЧС
В матче второго тура клубного чемпионата мира «Боруссия Дортмунд» победила «Мамелоди Сандаунз» со счетом 4:3.
«Боруссия» продлила победную серию европейских команд против африканских на клубных чемпионатах мира до 7 матчей.
2000: Реал – Раджа Касабланка 3:2
2010: Интер – ТП Мазембе 3:0
2013: Бавария – Раджа Касабланка 2:0
2021: Бавария – Аль-Ахли 2:0
2023: Реал – Аль-Ахли 4:1
2025: Манчестер Сити – Видад 2:0
2025: Боруссия Дортмунд – Мамелоди Сандаунз 4:3
Сэру Гирасси стал лучшим африканским бомбардиром топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2024/25 во всех турнирах. На счету гвинейского форварда «Боруссии» теперь 35 забитых мячей, что на один больше, чем у Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».
35 – Серу Гирасси (Гвинея, Боруссия)
34 – Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
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