Клубный чемпионат мира22 июня 2025, 00:36 |
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Флуминенсе и Ульсан ХД объявили стартовые составы на матч КЧМ-2025
Поединок второго тура группы F состоится 22 июня и начнется 01:00 по Киеву
22 июня 2025, 00:36 |
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22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).
Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния наставники коллективов назвали стартовые составы своих подопечных.
Читайте также:Флуминенсе – Ульсан ХД. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы на матч Флуминенсе – Ульсан ХД
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