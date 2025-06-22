Флуминенсе и Ульсан ХД объявили стартовые составы на матч КЧМ-2025

22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

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Перед стартом противостояния наставники коллективов назвали стартовые составы своих подопечных.

Стартовые составы на матч Флуминенсе – Ульсан ХД