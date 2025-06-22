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Клубный чемпионат мира
22 июня 2025, 00:36 |
44
0

Флуминенсе и Ульсан ХД объявили стартовые составы на матч КЧМ-2025

Поединок второго тура группы F состоится 22 июня и начнется 01:00 по Киеву

22 июня 2025, 00:36 |
44
0
Флуминенсе и Ульсан ХД объявили стартовые составы на матч КЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня состоится матч второго тура клубного чемпионата мира 2025 в группе F между командами Флуминенсе (Бразилия) и Ульсан ХД (Южная Корея).

Поединок пройдет на стадионе Мидоулэндс в городе Ист Рутерфорд. Время начала встречи – 01:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов назвали стартовые составы своих подопечных.

Стартовые составы на матч Флуминенсе – Ульсан ХД

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Флуминенсе Ульсан ХД стартовые составы клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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