Защитник Зари: «Ждем встречи со Скрипником»

Футболисты «Зари» после возвращения из отпуска провели две тренировки в Киеве и утром 22 июня на клубном автобусе отправятся на сборы в Словению, где им будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник.

Один из лидеров луганчан Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от встречи с новым-старым рулевым «Зари»:

«Когда в свое время Скрипник уже возглавлял «Зарю», я выступал за другие команды. Но те наши поединки с «Зарей» помню хорошо. Да и разве забудешь поражение «Олимпика», за который я тогда играл в 2019 году, от «Зари» – 0:5?

Помнится, мы тогда так и не нашли контраргументов против игры «ромбом» в исполнении подопечных Скрипника, которая приносила им весомые дивиденды. На мой взгляд, Скрипник всегда отличался какими-то нестандартными ходами на тренерском мостике.

Вот почему я и мои одноклубники с таким интересом ждем новой встречи с рулевым. Думаю, что в «Заре» нынешнего образца есть исполнители, которые могут качественно атаковать «ромбом». Впрочем, убежден, что Скрипник остановит свой выбор на тех тактических схемах, которые принесут максимальную пользу «Заре». А мы будем ему в этом помогать», – сказал Вантух.