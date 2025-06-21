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  4. Защитник Зари: «Ждем встречи со Скрипником»
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 23:42 |
204
0

Защитник Зари: «Ждем встречи со Скрипником»

В «Заре» есть исполнители для игры «ромбом»

21 июня 2025, 23:42 |
204
0
Защитник Зари: «Ждем встречи со Скрипником»
ФК Заря. Роман Вантух

Футболисты «Зари» после возвращения из отпуска провели две тренировки в Киеве и утром 22 июня на клубном автобусе отправятся на сборы в Словению, где им будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник.

Один из лидеров луганчан Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от встречи с новым-старым рулевым «Зари»:

«Когда в свое время Скрипник уже возглавлял «Зарю», я выступал за другие команды. Но те наши поединки с «Зарей» помню хорошо. Да и разве забудешь поражение «Олимпика», за который я тогда играл в 2019 году, от «Зари» – 0:5?

Помнится, мы тогда так и не нашли контраргументов против игры «ромбом» в исполнении подопечных Скрипника, которая приносила им весомые дивиденды. На мой взгляд, Скрипник всегда отличался какими-то нестандартными ходами на тренерском мостике.

Вот почему я и мои одноклубники с таким интересом ждем новой встречи с рулевым. Думаю, что в «Заре» нынешнего образца есть исполнители, которые могут качественно атаковать «ромбом». Впрочем, убежден, что Скрипник остановит свой выбор на тех тактических схемах, которые принесут максимальную пользу «Заре». А мы будем ему в этом помогать», – сказал Вантух.

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Роман Вантух Виктор Скрипник Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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