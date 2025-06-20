Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок

Как стало известно Sport.ua, на первой тренировке «Зари» после возвращения из отпуска были 11 полевых игроков и 3 вратаря.

По имеющейся информации, был только один новичок – защитник Навин Малыш, принадлежащий «Динамо» – он будет выступать за луганский клуб на правах аренды.

Остальные игроки «Зари» – легионеры присоединятся к команде на сборе в Словении, куда клуб отправится утром 22 июня на клубном автобусе.

23 июня уже непосредственно в городке Рогашко Слатина, где будет дислоцироваться «Заря», команде будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник. Ему будут помогать Владимир Никитин, Сергей Руденко и Артем Коледа.

Ожидается, что в Словению на просмотр приедут три потенциальных новобранца.