Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок
Команда без Виктора Скрипника вышла из отпуска в ограниченном составе
Как стало известно Sport.ua, на первой тренировке «Зари» после возвращения из отпуска были 11 полевых игроков и 3 вратаря.
По имеющейся информации, был только один новичок – защитник Навин Малыш, принадлежащий «Динамо» – он будет выступать за луганский клуб на правах аренды.
Остальные игроки «Зари» – легионеры присоединятся к команде на сборе в Словении, куда клуб отправится утром 22 июня на клубном автобусе.
23 июня уже непосредственно в городке Рогашко Слатина, где будет дислоцироваться «Заря», команде будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник. Ему будут помогать Владимир Никитин, Сергей Руденко и Артем Коледа.
Ожидается, что в Словению на просмотр приедут три потенциальных новобранца.
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