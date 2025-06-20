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  4. Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 22:31 |
776
0

Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок

Команда без Виктора Скрипника вышла из отпуска в ограниченном составе

20 июня 2025, 22:31 |
776
0
Первая тренировка Зари: всего 11 игроков, один новичок
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, на первой тренировке «Зари» после возвращения из отпуска были 11 полевых игроков и 3 вратаря.

По имеющейся информации, был только один новичок – защитник Навин Малыш, принадлежащий «Динамо» – он будет выступать за луганский клуб на правах аренды.

Остальные игроки «Зари» – легионеры присоединятся к команде на сборе в Словении, куда клуб отправится утром 22 июня на клубном автобусе.

23 июня уже непосредственно в городке Рогашко Слатина, где будет дислоцироваться «Заря», команде будет представлен новый главный тренер Виктор Скрипник. Ему будут помогать Владимир Никитин, Сергей Руденко и Артем Коледа.

Ожидается, что в Словению на просмотр приедут три потенциальных новобранца.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Виктор Скрипник Навин Малыш учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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