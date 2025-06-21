Замена ушедшим. ЛНЗ подписал четырех новичков

Как стало известно Sport.ua, 8 игрокам, которые уже покинули ЛНЗ, в черкасском клубе постепенно находят замену.

По имеющейся информации, уже узаконили свои отношения с ЛНЗ вратарь Алексей Паламарчук из «Ингульца», универсал Денис Кузык из «Кривбасса» и два бывших подопечных по «Руху» нового главного тренера Виталия Пономарева – защитник Роман Дидык и полузащитник Артур Рябов.

Ожидается, что они будут официально представлены 23 июня, когда черкасчане вернутся из отпуска и начнут подготовку к новому сезону.

Поскольку селекционная работа продолжается, то в ЛНЗ планируют усилиться еще 5-6 новичками. В частности, черкасчане проявляют интерес к еще одному игроку «Руха», вратарю Дмитрию Ледвию.

Не исключено, что в ЛНЗ не спешат сообщать фамилии дебютантов потому, что у тех еще только заканчиваются контракты с предыдущими клубами. Имеем в виду нападающего Данила Кравчука из «Эпицентра».

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ покинули 8 футболистов.