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  4. Замена ушедшим. ЛНЗ подписал четырех новичков
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 23:37 |
798
4

Замена ушедшим. ЛНЗ подписал четырех новичков

23 июня команда Пономарева представит их СМИ

21 июня 2025, 23:37 |
798
4
Замена ушедшим. ЛНЗ подписал четырех новичков
ЛНЗ. Виталий Пономарев

Как стало известно Sport.ua, 8 игрокам, которые уже покинули ЛНЗ, в черкасском клубе постепенно находят замену.

По имеющейся информации, уже узаконили свои отношения с ЛНЗ вратарь Алексей Паламарчук из «Ингульца», универсал Денис Кузык из «Кривбасса» и два бывших подопечных по «Руху» нового главного тренера Виталия Пономарева – защитник Роман Дидык и полузащитник Артур Рябов.

Ожидается, что они будут официально представлены 23 июня, когда черкасчане вернутся из отпуска и начнут подготовку к новому сезону.

Поскольку селекционная работа продолжается, то в ЛНЗ планируют усилиться еще 5-6 новичками. В частности, черкасчане проявляют интерес к еще одному игроку «Руха», вратарю Дмитрию Ледвию.

Не исключено, что в ЛНЗ не спешат сообщать фамилии дебютантов потому, что у тех еще только заканчиваются контракты с предыдущими клубами. Имеем в виду нападающего Данила Кравчука из «Эпицентра».

Ранее мы сообщали, что ЛНЗ покинули 8 футболистов.

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Алексей Паламарчук Денис Кузык Роман Дидык Дмитрий Ледвий Даниил Кравчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 4
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Keen Vision
Кузик та Дідик - хороші підписання, особливо останній. Рябов - дуже спірний трансфер, хіба для ротації згодиться. Паламарчук взагалі незрозуміло навіщо їм. Але чистка складу закономірна.
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Gargantua81
зачем им Рябов?
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