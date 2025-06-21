Обнародованы стартовые составы на матч Интер Милан – Урава Ред Даймондс

21 июня состоится матч второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Урава Ред Деймондс (Япония).

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Наставники команд Киву Кристиан и Мацей Скоржа назвали стартовые составы своих подопечных.

Стартовые составы на матч Интер – Урава: