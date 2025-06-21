Клубный чемпионат мира21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 21:32
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Обнародованы стартовые составы на матч Интер Милан – Урава Ред Даймондс
Поединок второго тура группы Е клубного чемпионата мира состоится 21 июня в 22:00
21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 21:32
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21 июня состоится матч второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Урава Ред Деймондс (Япония).
Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд Киву Кристиан и Мацей Скоржа назвали стартовые составы своих подопечных.
Стартовые составы на матч Интер – Урава:
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