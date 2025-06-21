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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 21:32
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0

Обнародованы стартовые составы на матч Интер Милан – Урава Ред Даймондс

Поединок второго тура группы Е клубного чемпионата мира состоится 21 июня в 22:00

21 июня 2025, 21:31 | Обновлено 21 июня 2025, 21:32
202
0
Обнародованы стартовые составы на матч Интер Милан – Урава Ред Даймондс
Getty Images/Global Images Ukraine

21 июня состоится матч второго тура группы F клубного чемпионата мира 2025 между командами Интер Милан (Италия) и Урава Ред Деймондс (Япония).

Поединок пройдет на стадионе Люмен Филд в Сиэттле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Киву Кристиан и Мацей Скоржа назвали стартовые составы своих подопечных.

Стартовые составы на матч Интер – Урава:

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Урава Ред Даймондс стартовые составы Интер Милан клубный чемпионат мира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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