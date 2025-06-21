Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира

Мадридский «Реал» рассчитывает купить полузащитника в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо просил руководство клуба о трансфере Мартина Субименди, однако «Реал» проиграл борьбу за подписание игрока лондонскому «Арсеналу».

Рассматривался также трансфер хавбека «Штутгарта» Ангело Штиллера, однако в руководстве «бланкос» хотят видеть игрока с мировым именем. Главным кандидатом на трансфер является действующий обладатель Золотого мяча Родри из «Манчестер Сити». «Реал» приложит максимум усилий для этого трансфера.

Ранее в «Реале» определились, кто получит десятый номер.