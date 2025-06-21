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Испания
21 июня 2025, 20:19 | Обновлено 21 июня 2025, 20:20
2875
0

Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира

Мадридцы хотят Родри

21 июня 2025, 20:19 | Обновлено 21 июня 2025, 20:20
2875
0
Реал готовит бомбу. В Мадрид может переехать лучший игрок мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» рассчитывает купить полузащитника в летнее трансферное окно.

По информации испанских СМИ, Хаби Алонсо просил руководство клуба о трансфере Мартина Субименди, однако «Реал» проиграл борьбу за подписание игрока лондонскому «Арсеналу».

Рассматривался также трансфер хавбека «Штутгарта» Ангело Штиллера, однако в руководстве «бланкос» хотят видеть игрока с мировым именем. Главным кандидатом на трансфер является действующий обладатель Золотого мяча Родри из «Манчестер Сити». «Реал» приложит максимум усилий для этого трансфера.

Ранее в «Реале» определились, кто получит десятый номер.

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Мартин Субименди Ангело Штиллер Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Манчестер Сити
Дмитрий Олейник Источник: AS
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