В Реале определились, кто получит десятый номер. Это не Мбаппе
Новой «десяткой» бланкос станет Арда Гюлер
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.
После ухода Модрича его десятый номер станет свободным. Долгое время в СМИ распространялась информация, что легендарный номер со временем перейдет Килиану Мбаппе. Однако окончательное решение было принято в пользу Арды Гюлера, который станет новой десяткой королевского клуба.
В этом сезоне Гюлер провел 44 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
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