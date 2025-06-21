Экс-игрок Эюпспора: Был бы Туран слабым, этот топ-клуб не стал бы его звать

21-летний узбекский защитник Жахонгир Урозов, который в прошлом сезоне выступал под руководством Арды Турана (новый коуч донецкого Шахтера), высказался о работе турецкого специалиста:

«Я работал под его руководством целый год. Как человек – просто замечательный. Как тренер – очень требовательный, дисциплинированный и внимательный. Он обращал внимание даже на мелочи. Не зря его пригласили в украинский Шахтер. Если бы он был слабым тренером, такой топ-клуб не стал бы его звать.

Возможно, в роли игрока он был вспыльчивым, но как тренер я такого не замечал. Конечно, в футболе бывают поражения, но даже когда мы проигрывали, он не кричал на футболистов. Со всеми разговаривал спокойно.

Он очень ценил порядок. Были различные мелкие штрафы, но я ни разу не попадал под них, потому что всегда всё выполнял вовремя и правильно.

Покажет ли себя Туран в Шахтере? Конечно, ему будет непросто, ведь это его первый опыт работы в зарубежном клубе как главного тренера. К тому же он еще довольно молодой специалист. Но у него много стремления и бойцовских качеств. Шахтер – это новый вызов для него. Клуб будет играть в квалификации Лиги Европы, если выведет команду в групповой этап – это будет большой успех.

Как футболист, который знает его возможности, могу сказать, что Туран справится и добьется успеха с этой командой», – рассказал Урозов в интервью Sports24.uz.

Туран уже встретился с игроками горняков и 21 июня провел первую тренировку. Ардра дебютирует на посту наставника донецкой команды в официальных матчах в первом поединке Q1 Лиги Европы 2025/26 против Ильвеса из Финляндии 10 июля. Ответная встреча запланирована на 17 число того же месяца.