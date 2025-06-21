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  4. Экс-игрок Эюпспора: Был бы Туран слабым, этот топ-клуб не стал бы его звать
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 18:50 |
337
9

Экс-игрок Эюпспора: Был бы Туран слабым, этот топ-клуб не стал бы его звать

Жахонгир Урозов высказался о работе нового наставника донецкого Шахтера

21 июня 2025, 18:50 |
337
9
Экс-игрок Эюпспора: Был бы Туран слабым, этот топ-клуб не стал бы его звать
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

21-летний узбекский защитник Жахонгир Урозов, который в прошлом сезоне выступал под руководством Арды Турана (новый коуч донецкого Шахтера), высказался о работе турецкого специалиста:

«Я работал под его руководством целый год. Как человек – просто замечательный. Как тренер – очень требовательный, дисциплинированный и внимательный. Он обращал внимание даже на мелочи. Не зря его пригласили в украинский Шахтер. Если бы он был слабым тренером, такой топ-клуб не стал бы его звать.

Возможно, в роли игрока он был вспыльчивым, но как тренер я такого не замечал. Конечно, в футболе бывают поражения, но даже когда мы проигрывали, он не кричал на футболистов. Со всеми разговаривал спокойно.

Он очень ценил порядок. Были различные мелкие штрафы, но я ни разу не попадал под них, потому что всегда всё выполнял вовремя и правильно.

Покажет ли себя Туран в Шахтере? Конечно, ему будет непросто, ведь это его первый опыт работы в зарубежном клубе как главного тренера. К тому же он еще довольно молодой специалист. Но у него много стремления и бойцовских качеств. Шахтер – это новый вызов для него. Клуб будет играть в квалификации Лиги Европы, если выведет команду в групповой этап – это будет большой успех.

Как футболист, который знает его возможности, могу сказать, что Туран справится и добьется успеха с этой командой», – рассказал Урозов в интервью Sports24.uz.

Туран уже встретился с игроками горняков и 21 июня провел первую тренировку. Ардра дебютирует на посту наставника донецкой команды в официальных матчах в первом поединке Q1 Лиги Европы 2025/26 против Ильвеса из Финляндии 10 июля. Ответная встреча запланирована на 17 число того же месяца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жахонгир Урозов в игре за сборную Узбекистана
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Эюпспор Арда Туран Шахтер Донецк
Даниил Агарков Источник
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Комментарии 9
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COBA
А він проміняв топ-клуб на Шахтар? Мабуть щось пропустив)
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+4
AndiM
Так він і не пішов у топ клуб
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+4
Boodya
Топ клуб?
При всій повазі...де в Україні топ клуби? Чи він має на увазі топ клуб України? То тоді це точно не комплімент
Ответить
+3
Павло
Але ж шахтьор з села Щасливе таки справді топ-клуб на рівні Київської області. Чому такі насмішкуваті коменти? 
Ответить
+2
FunnyCat_____
какой топ клуб? Арда уже покинул шахтер?
Ответить
+1
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ДАЖЭ МИ КРОТО БОТО БАНДА НЕ СМАГЛИ СВОЙ  СМЭХ АСТАНАВИТЬ
Ответить
+1
kadaad .
Шахтер топ клуб!? Смешно. Все наши топ клубы умерли после майдана 2014го.......
Ответить
0
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАДА БИЛА НЕ СМЕЯЦЦА ЗА ЭТАТ СМЭХ НАС КУРАТАР ПА НАШИМ КРОТО БОТО ПОПКАМ РЕМНЕМ  ПАШЛЕПАЛ КРОТО БОТО БАНДА В СЛЭЖУЩЕЙ РАЗ КАГДА СМЕШНАЯ НОВАСТЬ ПРА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР НАДА СДЕРЖЭВАТЬ СМЕХ АЛЕ АЛЕ АЛЕ РЕНАТ НАШ БОГ И ЦАРЬ
Ответить
0
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