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  4. ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе Шахтера
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 14:24 |
290
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ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе Шахтера

Горняки поделились видео-нарезкой с тренировочной сессии

21 июня 2025, 14:24 |
290
0
ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе Шахтера
ФК Шахтер. Арда Туран

В субботу, 21 июня 2025 года, состоялась тренировка донецкого «Шахтера».

Она стала особенной тем, что стала первой для нового главного тренера «горняков» Арды Турана во главе команды.

За день до этого Арда Туран провел первую встречу с футболистами донецкого клуба, а также был представлен команде спортивным директором Дарио Срной.

ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе «Шахтера»

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Арда Туран Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига видео тренировка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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