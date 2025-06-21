Украина. Премьер лига21 июня 2025, 14:24 |
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ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе Шахтера
Горняки поделились видео-нарезкой с тренировочной сессии
21 июня 2025, 14:24 |
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В субботу, 21 июня 2025 года, состоялась тренировка донецкого «Шахтера».
Она стала особенной тем, что стала первой для нового главного тренера «горняков» Арды Турана во главе команды.
За день до этого Арда Туран провел первую встречу с футболистами донецкого клуба, а также был представлен команде спортивным директором Дарио Срной.
ВИДЕО. Туран провел первую тренировку во главе «Шахтера»
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