Стали известны первые соперники Кривбасса на сборах в Словении

«Кривбас» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с графиком первых контрольных матчей.

Криворожский «Кривбасс» проведет летние сборы в Брежице (Словения). Они начнутся 25 июня, а уже 28 июня команда проведет первый контрольный поединок.

Первым соперником «Кривбасса» станет болгарский ЦСКА. Команда 31 раз становилась чемпионом своей страны. В прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате Болгарии пятое место.

6 июля подопечные Патрика ван Леувена встретятся с клубом «Браво» Любляна, Словения. Команда стала пятой в прошлом чемпионате страны.

Также «Кривбасс» сыграет с 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта. Игра запланирована на 13 июля.

Контрольные матчи «Кривбасса»

28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария.

06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения.

13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» на втором месте по доходам среди клубов Украины.