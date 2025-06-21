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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 18:14 | Обновлено 21 июня 2025, 18:15
54
0

Стали известны первые соперники Кривбасса на сборах в Словении

Первый спарринг пройдет 28 июня

21 июня 2025, 18:14 | Обновлено 21 июня 2025, 18:15
54
0
Стали известны первые соперники Кривбасса на сборах в Словении
ФК Кривбасс

«Кривбас» продолжает подготовку к началу нового сезона. Криворожский клуб определился с графиком первых контрольных матчей.

Криворожский «Кривбасс» проведет летние сборы в Брежице (Словения). Они начнутся 25 июня, а уже 28 июня команда проведет первый контрольный поединок.

Первым соперником «Кривбасса» станет болгарский ЦСКА. Команда 31 раз становилась чемпионом своей страны. В прошлом сезоне ЦСКА занял в чемпионате Болгарии пятое место.

6 июля подопечные Патрика ван Леувена встретятся с клубом «Браво» Любляна, Словения. Команда стала пятой в прошлом чемпионате страны.

Также «Кривбасс» сыграет с 20-кратным чемпионом Венгрии «Уйпештом» из Будапешта. Игра запланирована на 13 июля.

Контрольные матчи «Кривбасса»

28.06, суббота: «ЦСКА» София, Болгария.

06.07, воскресенье: «Браво» Любляна, Словения.

13.07, воскресенье: «Уйпешт» Будапешт, Венгрия.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» на втором месте по доходам среди клубов Украины.

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учебно-тренировочные сборы Кривбасс Кривой Рог товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЦСКА София Уйпешт Браво Любляна
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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