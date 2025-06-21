Кто лидирует? Кривбасс на втором месте по доходам среди клубов Украины
Доходы криворожского коллектива составили 287,12 млн грн
Футбольный клуб «Кривбасс» вошел в первую пятерку спортивных компаний Украины с наибольшими доходами.
За 2024 год криворожский коллектив смог повысить доход в 1,6 раза – до 287,12 млн грн, и снизить убытки в 3,4 раза – до 1,1 млн грн. Такие показатели позволили «Кривбассу» занять четвертое место в рейтинге украинских спортивных и развлекательных компаний, получивших наибольший доход за прошлый год.
Стоит отметить, что среди футбольных клубов Украины – это второй показатель, выше только киевское «Динамо», которое и возглавило рейтинг. Доход киевского клуба составил 913,65 млн грн.
Рейтинг украинских спортивных и развлекательных компаний по доходам в 2024 году:
- ФК Динамо Киев – 913,65 млн грн
- Спорт Лайф Киев-1 – 545,8 млн грн
- Спорт Лайф Киев-6 – 377,56 млн грн
- ФК Кривбасс Кривой Рог – 287,12 млн грн
- Термал Фюрдо – 272,76 млн грн
- ФК Полесья Житомир – 266,8 млн грн
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