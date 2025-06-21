Кто лидирует? Кривбасс на втором месте по доходам среди клубов Украины

Футбольный клуб «Кривбасс» вошел в первую пятерку спортивных компаний Украины с наибольшими доходами.

За 2024 год криворожский коллектив смог повысить доход в 1,6 раза – до 287,12 млн грн, и снизить убытки в 3,4 раза – до 1,1 млн грн. Такие показатели позволили «Кривбассу» занять четвертое место в рейтинге украинских спортивных и развлекательных компаний, получивших наибольший доход за прошлый год.

Стоит отметить, что среди футбольных клубов Украины – это второй показатель, выше только киевское «Динамо», которое и возглавило рейтинг. Доход киевского клуба составил 913,65 млн грн.

Рейтинг украинских спортивных и развлекательных компаний по доходам в 2024 году: