Ямаль назвал Барселоне 2 игроков, которых клуб должен приобрести этим летом
Новичками сине-гранатовых должны стать Нико Уильямс и Маркус Рэшфорд
Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом и английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Решфордом, сообщает издание El Nacional.
По информации источника, оба трансфера в клуб требует лично талантливый вингер Ламин Ямаль.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Маркуса Решфорда 41 поединок, 11 голов и 9 ассистов в составе «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилли».
Ранее сообщалось, что из-за трансфера Нико Уильямса в Ламина Ямаля возник конфликт с Рафиньей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Деонтей Уайлдер раскритиковал Тайсона Фьюри
Александр Рыбка стал тренером вратарей в одесском коллективе