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  4. Ямаль назвал Барселоне 2 игроков, которых клуб должен приобрести этим летом
Испания
23 июня 2025, 14:50 |
1258
0

Ямаль назвал Барселоне 2 игроков, которых клуб должен приобрести этим летом

Новичками сине-гранатовых должны стать Нико Уильямс и Маркус Рэшфорд

23 июня 2025, 14:50 |
1258
0
Ямаль назвал Барселоне 2 игроков, которых клуб должен приобрести этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом и английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Решфордом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, оба трансфера в клуб требует лично талантливый вингер Ламин Ямаль.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Маркуса Решфорда 41 поединок, 11 голов и 9 ассистов в составе «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилли».

Ранее сообщалось, что из-за трансфера Нико Уильямса в Ламина Ямаля возник конфликт с Рафиньей.

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Маркус Рэшфорд Барселона трансферы Атлетик Бильбао трансферы Ла Лиги Нико Уильямс Ламин Ямаль Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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