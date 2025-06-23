Ямаль назвал Барселоне 2 игроков, которых клуб должен приобрести этим летом

Каталонская «Барселона» интересуется испанским вингером «Атлетик Бильбао» Нико Уильямсом и английским нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Решфордом, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, оба трансфера в клуб требует лично талантливый вингер Ламин Ямаль.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. На счету Маркуса Решфорда 41 поединок, 11 голов и 9 ассистов в составе «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилли».

Ранее сообщалось, что из-за трансфера Нико Уильямса в Ламина Ямаля возник конфликт с Рафиньей.