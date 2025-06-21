«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
«Металлист 1925» получил нового главного тренера
Харьковский «Металлист 1925» официально представил нового главного тренера. Работать с командой будет Младен Бартулович.
Контракт заключен сроком на три года. В тренерский штаб войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.
В прошлом сезоне Бартулович был главным тренером луганской «Зари». Под руководством специалиста команда заняла седьмое место.
Болельщики неоднозначно восприняли назначение Бартуловича. Часть верит в успех 38-летнего тренера, а часть настроена весьма скептически.
Max Bondarenko: Надеюсь, не будет раздражать, как когда-то, забивая за Кривбасс.
_grigorii_vitalich_: Удачи, дружище.
ddddanil23: Выходит у команды амбиций нет, если такого физрука назначают, очень жаль…
leha.vakulenko: До нового года будет уволен.
Олег: Современное видение футбола, у молодых тренеров!
Dhk: Это шанс для Младена, он достаточно хороший тренер, а тут и финансы и игроки норм.
Mixa: Самый непонятный трансфер в истории Футбола😳😁-такие амбиции, состав, финансы и... Бартулович!
Василь Грицик: Ок, значит компенсацию после первого сезона будут платить)
machixail: Лучше уж Патрик был бы.
pentium22097: 6 место в чемпионате ваше.
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