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Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 17:26 |
735
0

«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925

«Металлист 1925» получил нового главного тренера

21 июня 2025, 17:26 |
735
0
«Лучше уж Патрик был бы». Реакция на приход Бартуловича в Металлист 1925
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» официально представил нового главного тренера. Работать с командой будет Младен Бартулович.

Контракт заключен сроком на три года. В тренерский штаб войдут Александр Чижов, Сергей Долганский, Максим Цвиренко, Андрей Полунин, Андрей Шабалин и Валентин Ермак.

В прошлом сезоне Бартулович был главным тренером луганской «Зари». Под руководством специалиста команда заняла седьмое место.

Болельщики неоднозначно восприняли назначение Бартуловича. Часть верит в успех 38-летнего тренера, а часть настроена весьма скептически.

Max Bondarenko: Надеюсь, не будет раздражать, как когда-то, забивая за Кривбасс.

_grigorii_vitalich_: Удачи, дружище.

ddddanil23: Выходит у команды амбиций нет, если такого физрука назначают, очень жаль…

leha.vakulenko: До нового года будет уволен.

Олег: Современное видение футбола, у молодых тренеров!

Dhk: Это шанс для Младена, он достаточно хороший тренер, а тут и финансы и игроки норм.

Mixa: Самый непонятный трансфер в истории Футбола😳😁-такие амбиции, состав, финансы и... Бартулович!

Василь Грицик: Ок, значит компенсацию после первого сезона будут платить)

machixail: Лучше уж Патрик был бы.

pentium22097: 6 место в чемпионате ваше.

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тренеры реакция болельщиков назначение тренера чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Младен Бартулович Патрик ван Леувен Заря Луганск Металлист 1925
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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