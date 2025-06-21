Даяна Ястремская – Магда Линетт. Шанс на трофей. Видеообзор матча

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Магду Линетт в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 42 минуты. Ястремская в пятый раз в карьере переиграла Магду.

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В решающем поединке соревнований Даяна поборется против победительницы противостояния Маккартни Кесслер – Ребекка Шрамкова.

Для Даяны это будет седьмой финал в карьере, в котором она поборется за четвертый трофей.

🏆 WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала

Даяна Ястремская – Магда Линетт [6] – 6:4, 6:4

Видеообзор матча