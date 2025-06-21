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  4. Даяна Ястремская – Магда Линетт. Шанс на трофей. Видеообзор матча
WTA
21 июня 2025, 17:15 |
415
1

Даяна Ястремская – Магда Линетт. Шанс на трофей. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Ноттингеме

21 июня 2025, 17:15 |
415
1
Даяна Ястремская – Магда Линетт. Шанс на трофей. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Магду Линетт в полуфинале турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

Украинка добыла победу со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 42 минуты. Ястремская в пятый раз в карьере переиграла Магду.

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В решающем поединке соревнований Даяна поборется против победительницы противостояния Маккартни Кесслер – Ребекка Шрамкова.

Для Даяны это будет седьмой финал в карьере, в котором она поборется за четвертый трофей.

🏆 WTA 250 Ноттингем. Трава, 1/2 финала

Даяна Ястремская Магда Линетт [6] – 6:4, 6:4

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Магда Линетт WTA Ноттингем видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Шанс на трофей є, треба цим скористатися!
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