Ротань рассказал, когда вернется игрок сборной Украины после травмы

Лидер «Полесья» и игрок сборной Украины Александр Назаренко продолжает восстанавливаться после травмы. О состоянии Назаренко рассказал наставник «волков» Руслан Ротань.

«У Назаренко непростое повреждение – симфизит, типичная травма для футболистов. Александр неплохо себя чувствует и уже на сборах начнет работать, но под наблюдением врачей.

Хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, но нужно дать время для восстановления. Надеюсь, что в ближайшие две недели он будет тренироваться в общей группе», – сказал Ротань.

Ранее Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в «Полесье».