Ротань рассказал, когда вернется игрок сборной Украины после травмы
Александр Назаренко восстанавливается от травмы
Лидер «Полесья» и игрок сборной Украины Александр Назаренко продолжает восстанавливаться после травмы. О состоянии Назаренко рассказал наставник «волков» Руслан Ротань.
«У Назаренко непростое повреждение – симфизит, типичная травма для футболистов. Александр неплохо себя чувствует и уже на сборах начнет работать, но под наблюдением врачей.
Хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, но нужно дать время для восстановления. Надеюсь, что в ближайшие две недели он будет тренироваться в общей группе», – сказал Ротань.
Ранее Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в «Полесье».
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