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  4. Ротань рассказал, когда вернется игрок сборной Украины после травмы
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 21:27 |
693
0

Ротань рассказал, когда вернется игрок сборной Украины после травмы

Александр Назаренко восстанавливается от травмы

21 июня 2025, 21:27 |
693
0
Ротань рассказал, когда вернется игрок сборной Украины после травмы
ФК Полесье. Александр Назаренко

Лидер «Полесья» и игрок сборной Украины Александр Назаренко продолжает восстанавливаться после травмы. О состоянии Назаренко рассказал наставник «волков» Руслан Ротань.

«У Назаренко непростое повреждение – симфизит, типичная травма для футболистов. Александр неплохо себя чувствует и уже на сборах начнет работать, но под наблюдением врачей.

Хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, но нужно дать время для восстановления. Надеюсь, что в ближайшие две недели он будет тренироваться в общей группе», – сказал Ротань.

Ранее Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в «Полесье».

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Александр Назаренко (футболист) Полесье Житомир травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Полесье
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