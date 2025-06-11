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  4. Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в Полесье
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 07:52 |
481
1

Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в Полесье

Житомирский клуб ищет усиление состава

11 июня 2025, 07:52 |
481
1
Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в Полесье
ФК Полесье. Руслан Ротань

Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.

По информации украинского портала ТаТоТаке, Ротань решил переманить в команду четырех игроков, которые играли «Александрии». Речь идет о Георгии Ермакове и Владимире Шепелеве, а также Александре Мартынюке и Теди Царе.

Отмечается, что «волкам» будет легче всего подписать Шепелева, который находится в статусе свободного агента. Сейчас ведутся консультации с «Маккаби» относительно будущего Ермакова – это может быть и европейский клуб. Что касается Мартынюка и Цари, то каждый из них может стоить до 1 млн.

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трансферы Руслан Ротань Александрия Полесье Житомир Владимир Шепелев Александр Мартынюк трансферы УПЛ Георгий Ермаков Геннадий Буткевич Теди Цара
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
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Gargantua81
Шабанова потеряли при очередном перепосте одной и той же новости
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