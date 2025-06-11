Ротань решил, каких четырех игроков нужно подписать Буткевичу в Полесье
Житомирский клуб ищет усиление состава
Руководство житомирского «Полесья» определилось с кандидатурой нового главного тренера. Работать с командой будет бывший тренер «Александрии», молодежной и олимпийской сборной Украины Руслан Ротань. Контракт специалиста с «Полесьем» заключен на три сезона.
По информации украинского портала ТаТоТаке, Ротань решил переманить в команду четырех игроков, которые играли «Александрии». Речь идет о Георгии Ермакове и Владимире Шепелеве, а также Александре Мартынюке и Теди Царе.
Отмечается, что «волкам» будет легче всего подписать Шепелева, который находится в статусе свободного агента. Сейчас ведутся консультации с «Маккаби» относительно будущего Ермакова – это может быть и европейский клуб. Что касается Мартынюка и Цари, то каждый из них может стоить до 1 млн.
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