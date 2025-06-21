БАРТУЛОВИЧ: «Трансферы Металлиста 1925? Вот-вот будет объявлено о...»

Новоиспеченный главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович высказался о предстоящих трансферах клуба.

«Я хорошо изучил состав еще до подписания контракта. У нас уже есть готовые трансферы, о которых вот-вот будет объявлено, и не исключаю, что до начала сезона еще могут появиться футболисты», – сказал новоиспеченный тренер «Металлиста 1925».

Ранее стало известно, что опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов покинет состав серебряного призера чемпионата Украины во время летнего трансферного окна. В услугах 33-летнего футболиста заинтересован новичок элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925».