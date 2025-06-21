Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Трансферы Металлиста 1925? Вот-вот будет объявлено о...»
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 19:38 | Обновлено 21 июня 2025, 20:42
249
0

БАРТУЛОВИЧ: «Трансферы Металлиста 1925? Вот-вот будет объявлено о...»

Новоиспеченный наставник харьковчан сообщил, что у клуба уже есть определенные договоренности

21 июня 2025, 19:38 | Обновлено 21 июня 2025, 20:42
249
0
БАРТУЛОВИЧ: «Трансферы Металлиста 1925? Вот-вот будет объявлено о...»
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Новоиспеченный главный тренер харьковского «Металлиста 1925» Младен Бартулович высказался о предстоящих трансферах клуба.

«Я хорошо изучил состав еще до подписания контракта. У нас уже есть готовые трансферы, о которых вот-вот будет объявлено, и не исключаю, что до начала сезона еще могут появиться футболисты», – сказал новоиспеченный тренер «Металлиста 1925».

Ранее стало известно, что опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов покинет состав серебряного призера чемпионата Украины во время летнего трансферного окна. В услугах 33-летнего футболиста заинтересован новичок элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925».

По теме:
Роме срочно нужны 10 миллионов евро. Клуб продает форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
Бартулович решил, какие футболисты в Металлисте 1925 ему не нужны
Металлист 1925 Младен Бартулович Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник Источник: ФК Металлист 1925
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
Футбол | 21 июня 2025, 20:38 0
«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена
«Это самый большой комплимент». В Англии Забарного поставили выше Хейсена

Сэм Дэвис сравнил бывших партнеров

Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 21 июня 2025, 14:25 13
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Юлия Стародубцева – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге

Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Футбол | 21.06.2025, 07:47
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
Динамо потеряет звезду. Его хотят два клуба АПЛ, которые будут играть в ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Футбол | 20.06.2025, 21:25
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Бокс | 21.06.2025, 05:19
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Усик назвал супертяжа, который станет абсолютным чемпионом мира после него
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 30
Футбол
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
Путь Шараповой. Назван самый реальный исход дела Мудрика
19.06.2025, 19:35 2
Футбол
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
20.06.2025, 21:07
Бокс
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
20.06.2025, 04:41 1
Бокс
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 182
Футбол
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
Камбек на КЧМ-2025: супергол Месси принес Интер Майами победу над Порту
20.06.2025, 00:02 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем