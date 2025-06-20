Усиление для Бартуловича. Металлист 1925 подпишет футболиста Александрии

Опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов покинет состав серебряного призера чемпионата Украины во время летнего трансферного окна.

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован новичок элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925». На данный момент стороны ведут переговоры о трансфере, переход может состояться в ближайшее время.

Стоит отметить, что сегодня, 20 июня, харьковский коллектив представил нового главного тренера. Клуб возглавил хорватский специалист Младен Бартулович, который в прошлом сезоне работал с луганской «Зарей».

Контракт защитника с «Александрией» истекает в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Ориентировочная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.