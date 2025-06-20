Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Усиление для Бартуловича. Металлист 1925 подпишет футболиста Александрии
Украина. Премьер лига
20 июня 2025, 20:38 |
742
1

Усиление для Бартуловича. Металлист 1925 подпишет футболиста Александрии

Артем Шабанов покинет состав серебряного призера Украинской Премьер-лиги

20 июня 2025, 20:38 |
742
1
Усиление для Бартуловича. Металлист 1925 подпишет футболиста Александрии
ФК Александрия. Артем Шабанов

Опытный защитник «Александрии» Артем Шабанов покинет состав серебряного призера чемпионата Украины во время летнего трансферного окна.

По информации источника, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован новичок элитного дивизиона – харьковский «Металлист 1925». На данный момент стороны ведут переговоры о трансфере, переход может состояться в ближайшее время.

Стоит отметить, что сегодня, 20 июня, харьковский коллектив представил нового главного тренера. Клуб возглавил хорватский специалист Младен Бартулович, который в прошлом сезоне работал с луганской «Зарей».

Контракт защитника с «Александрией» истекает в июне 2026 года, однако серебряный призер Украинской Премьер-лиги готов отпустить футболиста. Ориентировочная стоимость Шабанова составляет 250 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 футболист провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

По теме:
Переговоры на финальной стадии. Забарный станет футболистом ПСЖ
Сербский нападающий Ювентуса может выбрать не Милан, а середняка АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала новичка-легионера
Металлист 1925 Александрия Артем Шабанов Младен Бартулович трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Футбол | 20 июня 2025, 07:37 63
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ

«Сандерленд» – главный фаворит на Владислава Ваната

Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Бокс | 20 июня 2025, 04:41 0
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»
Экс-чемпион мира: «Усик – Дюбуа? Да, он сильнее, но его нокаутируют»

Джонни Нельсон – о бое на Уэмбли

Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Футбол | 20.06.2025, 20:23
Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Фламенго и Челси объявили стартовые составы на матч клубного ЧМ-2025
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Теннис | 19.06.2025, 23:00
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Теннис | 20.06.2025, 14:57
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Ястремская переиграла финалистку USO-2021 и вышла в полуфинал Ноттингема
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Maks23
Кто в Европе представлять будет  Олександрию?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
Фиаско Дании. Определен третий полуфиналист чемпионата Европы U-19
19.06.2025, 22:34
Футбол
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
19.06.2025, 18:34 17
Футбол
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
19.06.2025, 07:38 12
Футбол
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
Бесславный вылет. Украина U-21 уступила Нидерландам
18.06.2025, 20:57 181
Футбол
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
Екатерина УСИК: «Я просто ненавижу. Примите соболезнования»
19.06.2025, 08:50 1
Бокс
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
Выгодное соглашение. Борнмут согласился продать Забарного за огромную сумму
18.06.2025, 22:51 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем