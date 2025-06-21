«Пустая трата денег». Реакция болельщиков на переход Вирца в Ливерпуль
Сумма трансфера стала рекордной в истории английского футбола
«Ливерпуль» официально объявил о подписании полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца. Английский клуб заплатит за игрока 118 млн евро гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов.
Заинтересованность в переходе Вирца проявляли и другие клубы, в частности и мюнхенская «Бавария». Но игрок выбрал «Ливерпуль».
В прошлом сезоне Флориан Вирц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах. Забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.
Болельщики «Ливерпуля» рады тому, что клуб проводит активную трансферную политику. Но некоторые считают сумму трансфера Вирца в 137 млн евро (157,8 млн долларов) неоправданно завышенной. Недоброжелатели предсказывают провал.
Asim: Лучший номер 10 в мире – наш.
Cindymonel: Теперь они нам поверят. Добро пожаловать в Ливерпуль Флориан Виртц.
𝐉𝐮𝐝𝐝𝐚𝐡: Он точно провалится.
THE CHELSEA LAD: Пустая трата денег.
RetiredJonah: Еще один переоцененный игрок для переоцененного клуба. 150 миллионов, ха-ха, он даже 70 миллионов не стоит 😂😂
Phil: Я чуть не плачу. 40 лет болею за Ливерпуль и не помню такого дня, как этот... Мы подписали талант поколения!
Kanader: Нет, слишком много потратили...
Sports Troller: Надеюсь, он тот, кто нужен команде, чтобы закрепить свое доминирование в полузащите.
Elvis: Лучший полузащитник в мире.
Amon: Первоклассное пополнение команды!
Florian Wirtz is a Red. pic.twitter.com/g8Sw65eGxT— Liverpool FC (@LFC) June 20, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Австрию поедут Захарченко, Саленко, Кремчанин, Осипенко и Вячеслав Суркис
Украинская теннисистка в двух сетах переиграла Магду Линетт и поборется за трофей соревнований