«Пустая трата денег». Реакция болельщиков на переход Вирца в Ливерпуль

«Ливерпуль» официально объявил о подписании полузащитника немецкого «Байера» Флориана Вирца. Английский клуб заплатит за игрока 118 млн евро гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов.

Заинтересованность в переходе Вирца проявляли и другие клубы, в частности и мюнхенская «Бавария». Но игрок выбрал «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Флориан Вирц провел за «Байер» 45 матчей во всех турнирах. Забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач.

Болельщики «Ливерпуля» рады тому, что клуб проводит активную трансферную политику. Но некоторые считают сумму трансфера Вирца в 137 млн евро (157,8 млн долларов) неоправданно завышенной. Недоброжелатели предсказывают провал.

Asim: Лучший номер 10 в мире – наш.

Cindymonel: Теперь они нам поверят. Добро пожаловать в Ливерпуль Флориан Виртц.

𝐉𝐮𝐝𝐝𝐚𝐡: Он точно провалится.

THE CHELSEA LAD: Пустая трата денег.

RetiredJonah: Еще один переоцененный игрок для переоцененного клуба. 150 миллионов, ха-ха, он даже 70 миллионов не стоит 😂😂

Phil: Я чуть не плачу. 40 лет болею за Ливерпуль и не помню такого дня, как этот... Мы подписали талант поколения!

Kanader: Нет, слишком много потратили...

Sports Troller: Надеюсь, он тот, кто нужен команде, чтобы закрепить свое доминирование в полузащите.

Elvis: Лучший полузащитник в мире.

Amon: Первоклассное пополнение команды!