Наставник Интера: «Хотим сделать команду, которая будет доминировать»

21 июня состоится матч второго тура группы Е Клубного чемпионата мира, в котором встретятся итальянский «Интер» и японская «Урава».

Накануне этого противостояния главный тренер миланского клуба Кристиан Киву ответил на вопросы журналистов о подготовке к поединку, впечатлениях от турнира в США и сопернике:

– Как вы подходите к игре против «Уравы» и что вы ожидаете от этого матча?

– Прежде, чем анализировать игру, мы всегда должны помнить, что находимся в конце сезона, когда команда прошла через 9 месяцев тяжелых поединков. Нам нужно найти правильную энергию, чтобы сыграть против такого соперника, который демонстрирует порядок с точки зрения техники и тактики. В добавок к этому они демонстрируют как европейские, так и южноамериканские элементы. Это будет сложная игра, как и другие на турнире.

– В каком состоянии Эспозито и когда он сможет вернуться на поле?

– Я знаю его с тех пор, когда ему было чуть больше 13 лет: мы росли вместе, я имел честь быть его тренером, он был капитаном команды до 20 лет под моим руководством. За последние два сезона Серии B он получил большой опыт, который позволил ему вырасти как в физическом, так и в психологическом плане. Он тренировался с нами всего дважды, у нас будет возможность увидеть его на поле, может быть, с самого начала или в качестве замены.

– Что будет самым важным фактором в игре и какими игроками из «Уравы» вы восхищаетесь?

– Вторая игра группового этапа действительно важна, учитывая также результаты первой, нам это нужно, чтобы пройти в следующий раунд. Мне нравится японский футбол, я нахожу его аккуратным и дисциплинированным, с тактической точки зрения игроки «Урава» точны и аккуратны технически. Густафсон – игрок, который мне нравится, у него хорошие физические и технические качества.

– Что вы вынесли из игры с «Монтерреем»?

– Мы показали свою гордость, а также хорошую реакцию. Мы были немного медлительны в движении, я хотел бы улучшить это направление, а также в завершении у чужих ворот.

– Вы думаете о каких-либо отдельных моментах, которые вас тревожат?

– Для нас это не летний тренировочный лагерь.

– Как изменилась ваша подготовка после переезда в другой город: с солнечного Лос-Анджелеса на более низкие температуры Сиэтла?

– В Лос-Анджелесе было здорово, мы хорошо тренировались на объектах UCLA. У нас была тренировка здесь, на таком же впечатляющем объекте. Это правда, что здесь холоднее, но это не имеет значения, нужно выйти и играть. Я хочу поблагодарить организаторов, которые предоставили нам такие прекрасные объекты.

– Чего бы вы хотели для «Интера» в дальнейшем?

– Мы все хотели бы сделать команду, которая может доминировать, может проявить свои технические качества, а также стремление держать игру под контролем, задавать темп и находить решения. Это мечта любого тренера. Это то, чего мы хотим добиться, нам понадобится время, и сейчас у нас не так много, но мы постараемся начать с завтрашней игры, – сказал Киву.