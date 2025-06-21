«Было другое предложение». Филиппов объяснил, почему выбрал Полесье

Форвард Александр Филиппов в субботу стал игроком Полесья, подписав контракт на два сезона. При этом ранее футболист был близок к переходу в ЛНЗ.

«Рад оказаться в этой команде. Знал желание Руслана Ротаня, чтобы я оказался тут. И у меня было такое желание. Благодарю всех за доверие. Другие варианты? Вы знаете, что было предложение от ЛНЗ. И я хочу поблагодарить их за интерес».

«Но я ждал до последнего и выбрал Полесье. Благодарен за доверие тренера и руководство», – сказал Филиппов.

В прошлом сезоне в составе Александрии игрок забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.