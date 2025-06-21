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  4. «Было другое предложение». Филиппов объяснил, почему выбрал Полесье
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 17:45 | Обновлено 21 июня 2025, 17:57
642
1

«Было другое предложение». Филиппов объяснил, почему выбрал Полесье

Игрока позвал Руслан Ротань

21 июня 2025, 17:45 | Обновлено 21 июня 2025, 17:57
642
1
«Было другое предложение». Филиппов объяснил, почему выбрал Полесье
ФК Александрия. Александр Филиппов

Форвард Александр Филиппов в субботу стал игроком Полесья, подписав контракт на два сезона. При этом ранее футболист был близок к переходу в ЛНЗ.

«Рад оказаться в этой команде. Знал желание Руслана Ротаня, чтобы я оказался тут. И у меня было такое желание. Благодарю всех за доверие. Другие варианты? Вы знаете, что было предложение от ЛНЗ. И я хочу поблагодарить их за интерес».

«Но я ждал до последнего и выбрал Полесье. Благодарен за доверие тренера и руководство», – сказал Филиппов.

В прошлом сезоне в составе Александрии игрок забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Филиппов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Victor673256ua
Варіант з Поліссям краще виглядає, та і тренер розраховує..
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