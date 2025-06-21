«Было другое предложение». Филиппов объяснил, почему выбрал Полесье
Игрока позвал Руслан Ротань
Форвард Александр Филиппов в субботу стал игроком Полесья, подписав контракт на два сезона. При этом ранее футболист был близок к переходу в ЛНЗ.
«Рад оказаться в этой команде. Знал желание Руслана Ротаня, чтобы я оказался тут. И у меня было такое желание. Благодарю всех за доверие. Другие варианты? Вы знаете, что было предложение от ЛНЗ. И я хочу поблагодарить их за интерес».
«Но я ждал до последнего и выбрал Полесье. Благодарен за доверие тренера и руководство», – сказал Филиппов.
В прошлом сезоне в составе Александрии игрок забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.
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