В субботу, 21 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч между командами «Бавария» (Германия) и «Бока Хуниорс». Поединок завершился победой европейского клуба со счетом 2:1.

Счет в матче открыла «Бавария». На 18-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперед.

Аргентинская команда отыгралась во втором тайме. Счет на 67-й минуте сравнял Мигель Мерентиель.

И все же «Бавария» смогла вырвать победу. Три очка команде принес гол Майкл Олисе на 84-й минуте.

Болельщики «Баварии» рады победе. «Бавария» набрала 6 очков и уже обеспечила себе выход из группы.

Lonestar: Я видел достаточно, «Бавария» выиграет турнир.

Ŧlєx: Абсолютный абсурд, половина этих «Хуниорс» должны были бы получить желтые карточки, и хотя бы один из них должен был быть удален. Мы могли легко забить 3-4 гола, но мы сделали счет безосновательно близким. Но что ж, все равно хорошая игра, вполне заслуженная победа!

Novrizal R: К счастью, Олисе спас Компани с его неудачным управлением игроками.

Maurício Vaz: Им повезло, что им досталась худшая «Бока Хуниорс» в истории, но они все равно страдали.

𝕃𝕊𝕋: Они играли в отличный футбол и не увлеклись, как англичане и португальцы на этом турнире. Менталитет клуба потрясающий. Вот почему он крупнейший в Европе. И вот почему Германия – одна из самых традиционных команд в мировом футболе.

xTheDarkness: В следующий раз придется отрубить ногу, прежде чем судья покажет карточку.

Leo: Не глупи в следующий раз, и, возможно, выиграешь с большим преимуществом.

BroserDragon16: Не так уж и сложно забить гол в ворота «Боки».

Alex: Я ожидал большего от мощи «Баварии», но они сделали свое дело.

Morten Andersen (hamselv/handyr): Никому нет дела до этого фальшивого турнира.