«Сделали свое дело». Реакция фанов на победу Баварии над Бока Хуниорс
«Бавария» вырвала победу в матче клубного чемпионата мира
В субботу, 21 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч между командами «Бавария» (Германия) и «Бока Хуниорс». Поединок завершился победой европейского клуба со счетом 2:1.
Счет в матче открыла «Бавария». На 18-й минуте нападающий мюнхенского клуба Гарри Кейн вывел свою команду вперед.
Аргентинская команда отыгралась во втором тайме. Счет на 67-й минуте сравнял Мигель Мерентиель.
И все же «Бавария» смогла вырвать победу. Три очка команде принес гол Майкл Олисе на 84-й минуте.
Болельщики «Баварии» рады победе. «Бавария» набрала 6 очков и уже обеспечила себе выход из группы.
Lonestar: Я видел достаточно, «Бавария» выиграет турнир.
Ŧlєx: Абсолютный абсурд, половина этих «Хуниорс» должны были бы получить желтые карточки, и хотя бы один из них должен был быть удален. Мы могли легко забить 3-4 гола, но мы сделали счет безосновательно близким. Но что ж, все равно хорошая игра, вполне заслуженная победа!
Novrizal R: К счастью, Олисе спас Компани с его неудачным управлением игроками.
Maurício Vaz: Им повезло, что им досталась худшая «Бока Хуниорс» в истории, но они все равно страдали.
𝕃𝕊𝕋: Они играли в отличный футбол и не увлеклись, как англичане и португальцы на этом турнире. Менталитет клуба потрясающий. Вот почему он крупнейший в Европе. И вот почему Германия – одна из самых традиционных команд в мировом футболе.
xTheDarkness: В следующий раз придется отрубить ногу, прежде чем судья покажет карточку.
Leo: Не глупи в следующий раз, и, возможно, выиграешь с большим преимуществом.
BroserDragon16: Не так уж и сложно забить гол в ворота «Боки».
Alex: Я ожидал большего от мощи «Баварии», но они сделали свое дело.
Morten Andersen (hamselv/handyr): Никому нет дела до этого фальшивого турнира.
Harter Kampf, verdienter Sieg – 𝑨𝒄𝒉𝒕𝒆𝒍𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆, wir kommen! 🤩 #FIFACWC— FC Bayern München (@FCBayern) June 21, 2025
🌎 90' | #FCBBOCA | 2-1 🏆 pic.twitter.com/SzMobBwUvy
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