Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо и сборной Украины продлил контракт с клубом 2-го дивизиона
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 12:50 |
522
0

Экс-игрок Динамо и сборной Украины продлил контракт с клубом 2-го дивизиона

Артем Беседин рассказал о своем сотрудничестве с чешским «Артис Брно»

21 июня 2025, 12:50 |
522
0
Экс-игрок Динамо и сборной Украины продлил контракт с клубом 2-го дивизиона
ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где проведет сезон 2025/26.

29-летний футболист в январе этого года перебрался в чешский «Лишень» (теперь это «Артис Брно» – прим), который выступает во втором дивизионе.

– Зимой, когда ты подписывал контракт с ФК «Лишень», соглашение было рассчитано до конца сезона с пролонгацией еще на два года. Как сейчас обстоит с этим дело?

– Действительно, так и было, но мы обговорили разные нюансы и пришли к тому, что продлили контракт еще на один год.

– Перед командой стояла задача повыситься в классе, но этого не получилось. Почему?

– У нас главным тренером был Милан Влахович, а уже по ходу весенней части сезона тренер сменился. Команду возглавил Иржи Хитры. В свое время этот специалист работал помощником главного тренера в сборной Чехии у Ярослава Шилгавы. Так вот при Хитры у нас результаты улучшились.

Специалист много внимания уделяет тактике, все занятия проходят в игровой форме, тщательно разбираем соперников. Все пока хорошо. В команду пришло много футболистов из высшего дивизиона Чехии. Думаю, что к началу сезона «Артис Брно» подойдет в оптимальной форме, – рассказал Беседин.

Форвард провел восемь матчей в чемпионате, где забил один гол. «Артис Брно» занял занял восьмое место в турнирной таблице и отстал от зоны плей-офф на семь баллов.

По теме:
Беседин объяснил провал сборной Украины на молодежном Евро-2025
Беседин признался, что написал Суркису после триумфа Динамо в УПЛ
Ждет вызова. Футболист Динамо готов вернуться в состав сборной Украины
чемпионат Чехии по футболу Лишень Артем Беседин Динамо Киев
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
Футбол | 20 июня 2025, 21:25 24
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль оформил рекордный трансфер за 137 млн евро

«Байер» получит за Флориана Вирца 118 млн гарантированно и 19 млн евро в виде бонусов

Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Футбол | 21 июня 2025, 13:28 0
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Мамелоди Сандаунз – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок состоится 21 июня и начнется в 19:00 по Киеву

Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 20.06.2025, 16:32
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известно, сколько заработает Динамо от перехода Забарного в ПСЖ
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Бокс | 20.06.2025, 21:07
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
Известный боксер потерял память после нокаута в бою за титул чемпиона мира
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Футбол | 21.06.2025, 09:52
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
ВИДЕО. «Чего вы сейчас хотите?». Туран получил от Срны ответ на вопрос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
Назван результат допинг-пробы B Михаила Мудрика
19.06.2025, 18:02 180
Футбол
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
Динамо получит 25 миллионов евро. Киевляне продадут лидера в клуб АПЛ
20.06.2025, 07:37 63
Футбол
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
Чемпион мира: «Для этого украинца все закончится жестким нокаутом»
20.06.2025, 03:26 1
Бокс
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
Чемпионка Ролан Гаррос 2025 потерпела сенсационное поражение в Берлине
19.06.2025, 23:00 2
Теннис
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
Не вернулись в Украину. Ротань провел первую тренировку без четырех игроков
19.06.2025, 10:40 3
Футбол
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
ГВАРДИОЛА: Это фантастический игрок. Чтобы его остановить – нужен пистолет
20.06.2025, 03:08
Футбол
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
Александр УСИК: «Это была ошибка, я не хочу их разочаровывать и обижать»
20.06.2025, 09:15 1
Бокс
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
BETON стал спонсором сборной Украины по минифутболу
19.06.2025, 15:20
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем