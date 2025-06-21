Экс-игрок Динамо и сборной Украины продлил контракт с клубом 2-го дивизиона

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, где проведет сезон 2025/26.

29-летний футболист в январе этого года перебрался в чешский «Лишень» (теперь это «Артис Брно» – прим), который выступает во втором дивизионе.

– Зимой, когда ты подписывал контракт с ФК «Лишень», соглашение было рассчитано до конца сезона с пролонгацией еще на два года. Как сейчас обстоит с этим дело?

– Действительно, так и было, но мы обговорили разные нюансы и пришли к тому, что продлили контракт еще на один год.

– Перед командой стояла задача повыситься в классе, но этого не получилось. Почему?

– У нас главным тренером был Милан Влахович, а уже по ходу весенней части сезона тренер сменился. Команду возглавил Иржи Хитры. В свое время этот специалист работал помощником главного тренера в сборной Чехии у Ярослава Шилгавы. Так вот при Хитры у нас результаты улучшились.

Специалист много внимания уделяет тактике, все занятия проходят в игровой форме, тщательно разбираем соперников. Все пока хорошо. В команду пришло много футболистов из высшего дивизиона Чехии. Думаю, что к началу сезона «Артис Брно» подойдет в оптимальной форме, – рассказал Беседин.

Форвард провел восемь матчей в чемпионате, где забил один гол. «Артис Брно» занял занял восьмое место в турнирной таблице и отстал от зоны плей-офф на семь баллов.