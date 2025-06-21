Артем БЕСЕДИН: «Первым делом поздравил Игоря Суркиса…»

В январе 2025 года украинский нападающий Артем Беседин, у которого за плечами 19 матчей за национальную сборную Украины, подписал контракт с чешским клубом второго дивизиона ФК «Лишень», который немногим позже был переименован в «Артис Брно».

Весеннюю часть сезона нельзя занести в актив форварду, который выходил на поле в 57% матчей своей команды. Почему так получилось, и вообще о последнем этапе карьере Артем эксклюзивно рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Артем, как у тебя дела?

– Все нормально. Я со своей командой нахожусь на сборах, готовимся к новому сезону.

– Зимой, когда ты подписывал контракт с ФК «Лишень», соглашение было рассчитано до конца сезона с пролонгацией еще на два года. Как сейчас обстоит с этим дело?

– Действительно, так и было, но мы обговорили разные нюансы и пришли к тому, что продлили контракт еще на один год.

– Перед командой стояла задача повыситься в классе, но этого не получилось. Почему?

– У нас главным тренером был Милан Влахович, а уже по ходу весенней части сезона тренер сменился. Команду возглавил Иржи Хитры. В свое время этот специалист работал помощником главного тренера в сборной Чехии у Ярослава Шилгавы. Так вот при Хитры у нас результаты улучшились. Специалист много внимания уделяет тактике, все занятия проходят в игровой форме, тщательно разбираем соперников. Все пока хорошо. В команду пришло много футболистов из высшего дивизиона Чехии. Думаю, что к началу сезона «Артис Брно» подойдет в оптимальной форме.

– Я так понимаю, что в предстоящем чемпионате будет вторая попытка повыситься в классе?

– Да, это так. В клубе все сосредоточены на выполнении этой задачи. Теперь дело за командой. Будем готовиться и постараемся не подвести в первую очередь президента и болельщиков.

– Весной за «Артис Брно» ты провел восемь матчей из 14-ти возможных. Были проблемы?

– Да, из-за повреждения я выбыл по сути на месяц, точнее меня начали беспокоить последствия травмы, которую я получил еще на Евро-2020, выступая за сборную Украины. Но сейчас все вроде нормально, работаю на максимуме.

– Ты уже полгода выступаешь во втором дивизионе Чехии. Как тебе уровень этих соревнований?

– Конечно, в Казахстане, и особенно в Украине индивидуальный уровень будет повыше, все-таки это высшие дивизионы. Но здесь тоже хватает сильных исполнителей. А что касается команд, то, в принципе, все они одного уровня. Это только в прошлом сезоне Злин с приличным отрывом опередил конкурентов. Все соперники боевые, уверен, что сезон будет напряженным и интересным.

– В Чехии команды стараются действовать более технично или преобладает силовой футбол?

– По-разному бывает. Это зависит от того, с кем ты играешь, дома или на выезде. Но в современном футболе одно без другого никак.

– Ты со своими серьезными антропометрическими данными чувствуешь себя, как рыба в воде?

– С тем опытом и навыками, которые у меня есть, и когда не подводит здоровье, мне здесь комфортно играть.

– Чешский язык уже немного освоил?

– Пока не очень. Главный тренер какие-то нюансы объясняет на английском, с которым у меня более менее нормально. Но чешский язык немного схож с украинским, поэтому основную суть, к примеру, в общении с партнерами, я улавливаю.

– На улице или, допустим, в супермаркете можешь объясниться?

– Нет. Привет, пока, приятного аппетита, спасибо, пожалуйста. Пока на таком уровне (улыбается). В принципе, у меня нет такой прямо цели, выучить местный язык. Я знаю украинский, немного английский. Так как моя семья живет в Испании, то немного владею и испанским. На теориях, если тренер говорит на чешском, основной смысл я понимаю.

– Что тебе больше всего нравится в Брно?

– Я не ездил по экскурсиям (улыбается). Но, в общем, город красивый, я как-то говорил, что чем-то он напоминает Киев. Мне здесь нравится.

– А что скажешь о чешском пиве?

– Оно очень вкусное. Футболисты после игры могут себе позволить выпить по бокалу-два.

– Ты наверняка следил за «Динамо». Поздравлял бывших партнеров с завоеванием золотых медалей?

– Да, конечно. Но первым делом написал поздравительное сообщение президенту клуба Игорю Суркису. Динамовцы – молодцы.

– В своей карьере ты выступал не только за национальную сборную, но и молодежную. Следил за Евро?

– Не прям уж так тщательно, но был в курсе дела, что касается сборной Украины.

– Что скажешь о выступлении сине-желтых?

– У нас была сильная команда. И тренер квалифицированный. Я его знаю по работе в «Динамо». Жаль только, что не удалось добиться нужного результата. Думаю, что команде не хватило организации, собранности. А в каких-то моментах некоторым игрокам и опыта. Считаю, что ключевым на этом турнире стал проигрыш Дании. Да, это сильный оппонент, но их можно было обыгрывать, учитывая, как развивался матч. В поединке с финнами, вроде, как и исправили положение, но оставлять все на последний матч с Нидерландами, не стоило, поскольку нидерандцы всегда сильны, особенно их юношеские и молодежные сборные. Имеем то, что имеем.

– Напоследок хотел спросить. Можно предположить, что спустя год ты продолжишь выступать в Чехии?

– Без сомнений. При этом очень бы хотелось, чтобы «Артис Брно» вышел в высший дивизион. Я отдам все силы, чтобы помочь команде решить эту задачу. А дальше будет видно.