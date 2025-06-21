Беседин объяснил провал сборной Украины на молодежном Евро-2025

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Беседин отреагировал на досадный вылет молодежной сборной Украины из Евро-2025.

– В своей карьере ты выступал не только за национальную сборную, но и за молодежную. Следил за Евро?

– Не прямо уж так тщательно, но был в курсе дела, что касается сборной Украины.

– Что скажешь о выступлении сине-желтых?

– У нас была сильная команда. И тренер квалифицирован. Я его знаю по работе в «Динамо». Жаль только, что не удалось добиться нужного результата.

Думаю, что команде не хватило организации, собранности. А в каких-то моментах некоторым игрокам и опыту. Полагаю, что ключевым на этом турнире стал проигрыш Дании. Да, это сильный оппонент, но их можно было обыгрывать, учитывая, как развивался матч. В поединке с финнами вроде бы исправили положение, но оставлять все на последний матч с Нидерландами не стоило, поскольку нидерландцы всегда сильны, особенно их юношеские и молодежные сборные. Есть то, что имеем, – сказал Артем.

Ранее Беседин признался, что написал Игорю Суркису после триумфа Динамо в Украинской Премьер-лиге.