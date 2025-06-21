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Сборная УКРАИНЫ
21 июня 2025, 13:14 |
136
0

Беседин объяснил провал сборной Украины на молодежном Евро-2025

Артем считает, что «молодежке» не хватило организации и собранности

21 июня 2025, 13:14 |
136
0
Беседин объяснил провал сборной Украины на молодежном Евро-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Беседин отреагировал на досадный вылет молодежной сборной Украины из Евро-2025.

– В своей карьере ты выступал не только за национальную сборную, но и за молодежную. Следил за Евро?

– Не прямо уж так тщательно, но был в курсе дела, что касается сборной Украины.

– Что скажешь о выступлении сине-желтых?

– У нас была сильная команда. И тренер квалифицирован. Я его знаю по работе в «Динамо». Жаль только, что не удалось добиться нужного результата.

Думаю, что команде не хватило организации, собранности. А в каких-то моментах некоторым игрокам и опыту. Полагаю, что ключевым на этом турнире стал проигрыш Дании. Да, это сильный оппонент, но их можно было обыгрывать, учитывая, как развивался матч. В поединке с финнами вроде бы исправили положение, но оставлять все на последний матч с Нидерландами не стоило, поскольку нидерландцы всегда сильны, особенно их юношеские и молодежные сборные. Есть то, что имеем, – сказал Артем.

Ранее Беседин признался, что написал Игорю Суркису после триумфа Динамо в Украинской Премьер-лиге.

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Артем Беседин Евро-2025 U-21 сборная Украины по футболу U-21
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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