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  4. Беседин признался, что написал Суркису после триумфа Динамо в УПЛ
Украина. Премьер лига
21 июня 2025, 12:34 |
325
0

Беседин признался, что написал Суркису после триумфа Динамо в УПЛ

Артем поздравил президента «Динамо»

21 июня 2025, 12:34 |
325
0
Беседин признался, что написал Суркису после триумфа Динамо в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Беседин отреагировал на чемпионство киевского клуба в сезоне 2024/25.

– Ты наверняка следил за «Динамо». Приветствовал бывших партнеров с завоеванием золотых медалей?

– Да, конечно. Но прежде написал поздравительное сообщение президенту клуба Игорю Суркису. Динамовцы – молодцы, – лаконично сказал Артем.

В прошлом сезоне футболисты «Динамо» торжествовали в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского набрали 70 зачетных пунктов после 30 сыгранных матчей.

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Артем Беседин Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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