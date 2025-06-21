Беседин признался, что написал Суркису после триумфа Динамо в УПЛ
Артем поздравил президента «Динамо»
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Беседин отреагировал на чемпионство киевского клуба в сезоне 2024/25.
– Ты наверняка следил за «Динамо». Приветствовал бывших партнеров с завоеванием золотых медалей?
– Да, конечно. Но прежде написал поздравительное сообщение президенту клуба Игорю Суркису. Динамовцы – молодцы, – лаконично сказал Артем.
В прошлом сезоне футболисты «Динамо» торжествовали в Украинской Премьер-лиге. Подопечные Александра Шовковского набрали 70 зачетных пунктов после 30 сыгранных матчей.
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