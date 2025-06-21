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Клубный чемпионат мира
21 июня 2025, 11:48 |
212
0

«Мареска и Джексон на выход». Реакция фанов на поражение Челси от Фламенго

«Челси» вел в счете, но провалил второй тайм

21 июня 2025, 11:48 |
212
0
«Мареска и Джексон на выход». Реакция фанов на поражение Челси от Фламенго
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

В пятницу, 20 июня, на клубном чемпионате мира состоялся матч между командами «Фламенго» и «Челси». Поединок завершился победой бразильского клуба со счетом 3:1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл «Челси». Автором гола стал Педру Нету.

«Фламенго» перевернул игру во втором тайме. Голы Бруно Энрике и Данило на 62-й и 65-й минутах соответственно поставили «Челси» в трудное положение. К тому же на 68-й минуте красную карточку получил Джексон.

Спасти игру в такой ситуации подопечные Энцо Марески не смогли. Более того, на 83-й минуте Уоллас Ян отправил в ворота английского клуба еще один мяч.

Болельщики «Челси» разочарованы поражением команды. Они раскритиковали и игроков, и тренера.

Asexual Doctor: «Челси» сыграл ужасно, Энцо Мареска допустил ужасные ошибки в составе, а судья был весьма предвзят в своем судействе. Тем не менее, «Челси» все равно пройдет отбор! Просто будьте осторожны.

Doruk Gölbaşı: Сегодня «Челси» в очередной раз показал, что никогда не добьется успеха со своими нынешними владельцами клуба, спортивными директорами и, самое главное, с Энцо Мареской. Несмотря на то, что им нужен был элитный нападающий в течение трех лет, они подписали еще одного посредственного игрока, такого как Джексон, а именно Делапа. «Челси» не достигнет своих целей и не добьется успеха в следующем сезоне.

BABS: Это поражение на совести Марески, ему больше никогда не следует рисковать с этой бесполезной схемой и набором игроков.

𝐉𝐄𝐑𝐑𝐘: Продайте Николаса Джексона и увольте Энцо Мареску, если он снова попытается сделать этот бессмысленный эксперимент.

Citadel: Мареска должен отправить Джексона назад. 2 гола с фланга Густо. Мареска, ты же не слепой.

OREOFE: Как фанаты «Челси», мы должны твердо поддерживать Джексона, он просто переживает трудные времена. Нет нужды быть резким или критиковать его действия, такие вещи случаются в футболе.

stuart readman: Одна плохая игра, и все выходят в слезах. Расслабьтесь. Сегодня они были лучшей командой, они хотели этого больше! Это также начало их сезона и конец нашего, так что они в лучшей форме и готовы к этому.

ᴛᴏɴʏ ᴏꜰ ʟᴀɢᴏꜱ: Уберите Джексона из моего клуба 😡😡😡

Tsonga King: Мареска и Джексон на выход.

Daniel: Мареска очень плохо управляет игрой; ему нужно быстро исправиться до начала сезона, иначе мы будем бороться еще больше, чем в прошлом сезоне.

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реакция болельщиков Энцо Мареска Николас Джексон Фламенго Челси клубный чемпионат мира по футболу Педру Нету
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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