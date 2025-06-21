Что это было? В матче Бенфика – Окленд игрок устроил истерику из-за замены
Тонг Чжоу не собирался идти на скамейку запасных и в итоге остался на поле
20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».
Португальский клуб разгромил соперника со счетом 6:0, а «Окленд Сити» потерпел второе разгромное поражение на турнире. Напомним, в первом туре коллектив из Новой Зеландии уступил немецкой «Баварии» 0:10.
Интересный момент случился в первом тайме, когда на табло шло добавленное время. Вингер «Окленда» Тонг Чжоу получил повреждение и некоторое время находился на газоне.
Медицинский штаб сообщил тренеру и самому футболисту о необходимости замены, так как было подозрение, что повреждение может оказаться серьезным.
Но китайский вингер устроил истерику сначала на поле, а потом продолжил и за его пределами проявлять свои эмоции. В итоге главный тренер новозеландского клуба так и не смог отправить Тонга на скамейку запасных.
Стоит отметить, что в перерыве что-то изменилось, так как на второй тайм Чжоу все-таки не вышел. Как главный тренер убедил футболиста не выходить на поле – неизвестно.
ВИДЕО. В матче Бенфика – Окленд игрок устроил истерику из-за замены
🏆Este Mundial de Clubes sigue dejando numerosas imágenes— BeSoccer (@besoccer_ES) June 20, 2025
😡Tong Zhou, del Auckland City, no quería dejar el terreno de juego y se cabreó con los médicospic.twitter.com/VSRKTglNQY
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