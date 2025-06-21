Что это было? В матче Бенфика – Окленд игрок устроил истерику из-за замены

20 июня состоялся матч второго тура Клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Бенфика» (Португалия) и новозеландский «Окленд Сити».

Португальский клуб разгромил соперника со счетом 6:0, а «Окленд Сити» потерпел второе разгромное поражение на турнире. Напомним, в первом туре коллектив из Новой Зеландии уступил немецкой «Баварии» 0:10.

Интересный момент случился в первом тайме, когда на табло шло добавленное время. Вингер «Окленда» Тонг Чжоу получил повреждение и некоторое время находился на газоне.

Медицинский штаб сообщил тренеру и самому футболисту о необходимости замены, так как было подозрение, что повреждение может оказаться серьезным.

Но китайский вингер устроил истерику сначала на поле, а потом продолжил и за его пределами проявлять свои эмоции. В итоге главный тренер новозеландского клуба так и не смог отправить Тонга на скамейку запасных.

Стоит отметить, что в перерыве что-то изменилось, так как на второй тайм Чжоу все-таки не вышел. Как главный тренер убедил футболиста не выходить на поле – неизвестно.

ВИДЕО. В матче Бенфика – Окленд игрок устроил истерику из-за замены