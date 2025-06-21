Звезда Челси извинился перед фанатами: «Никаких оправданий»

Нападающий лондонского «Челси» Николас Джексон принес извинения фанатам за бессмысленное удаление у матча против Фламенго (1:3) на клубном чемпионате мира.

«Я хочу извиниться. Перед клубом, тренерским штабом, моими партнерами по команде и всеми болельщиками, которые это видели – я вас подвел. Еще одно исключение... и, честно говоря, я очень злой на себя.

Я каждый день работаю, чтобы помочь команде не попадать в такие ситуации. Я до сих пор до конца не понимаю, как это произошло. Но ясно одно – это не было намеренно. Просто ушедший футбольный момент не так.

Никаких оправданий. Я полностью беру ответственность на себя. Я обдумаю, сделаю выводы и вернусь еще сильнее – ради эмблемы на футболке и всех, кто в меня верит. Простите. Простите. Простите», – написал Джексон.

Ранее главный тренер «Челси» Энцо Мареска поделился эмоциями после провального матча «синих» на клубном чемпионате мира.