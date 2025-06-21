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Англия
21 июня 2025, 10:23 | Обновлено 21 июня 2025, 10:24
192
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем определился с главным тренером на три сезона

Нуну Эшпериту Санту будет работать с клубом до 2028 года

21 июня 2025, 10:23 | Обновлено 21 июня 2025, 10:24
192
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем определился с главным тренером на три сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

51-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту продлил контракт с «Ноттингемом» до 2028 года.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Португалец присоединился к «лесникам» в 2023 году. За время его работы с «Ноттингемом» команда достигла значительных результатов, а в последнем розыгрыше АПЛ заняла седьмое место и квалифицировалась в Лигу конференций.

Нуну Эшпириту Санту ранее работал главным тренером «Риу Аве», «Валенсии», «Порту», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Аль-Иттихада».

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Нуну Эшпириту Санту Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Александр Сильченко Источник: ФК Ноттингем Форест
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