ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем определился с главным тренером на три сезона

51-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту продлил контракт с «Ноттингемом» до 2028 года.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Португалец присоединился к «лесникам» в 2023 году. За время его работы с «Ноттингемом» команда достигла значительных результатов, а в последнем розыгрыше АПЛ заняла седьмое место и квалифицировалась в Лигу конференций.

Нуну Эшпириту Санту ранее работал главным тренером «Риу Аве», «Валенсии», «Порту», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Аль-Иттихада».