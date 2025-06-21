ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем определился с главным тренером на три сезона
Нуну Эшпериту Санту будет работать с клубом до 2028 года
51-летний португальский специалист Нуну Эшпириту Санту продлил контракт с «Ноттингемом» до 2028 года.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Португалец присоединился к «лесникам» в 2023 году. За время его работы с «Ноттингемом» команда достигла значительных результатов, а в последнем розыгрыше АПЛ заняла седьмое место и квалифицировалась в Лигу конференций.
Нуну Эшпириту Санту ранее работал главным тренером «Риу Аве», «Валенсии», «Порту», «Вулверхэмптона», «Тоттенхэма» и «Аль-Иттихада».
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