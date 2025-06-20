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Англия
20 июня 2025, 20:45 |
175
0

Сербский нападающий Ювентуса может выбрать не Милан, а середняка АПЛ

На Душана Влаховича нацелился «Ноттингем Форест»

20 июня 2025, 20:45 |
175
0
Сербский нападающий Ювентуса может выбрать не Милан, а середняка АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Известно, что сам Влахович хочет выступать в Английской Премьер-лиге и ожидает от «Ноттингема» выгодного контракта.

Впрочем, нападающий также решил подождать возможных предложений от более именитых английских клубов.

Реальные попытки подписать сербского нападающего в настоящее время предпринимает итальянский «Милан».

Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года. За это время он провел 143 матча и забил 56 мячей.

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Душан Влахович Ювентус Милан трансферы Ноттингем Форест трансферы АПЛ трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: TeamTalk
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