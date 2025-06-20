Сербский нападающий Ювентуса может выбрать не Милан, а середняка АПЛ
На Душана Влаховича нацелился «Ноттингем Форест»
25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».
Об этом сообщает издание TEAMtalk.
Известно, что сам Влахович хочет выступать в Английской Премьер-лиге и ожидает от «Ноттингема» выгодного контракта.
Впрочем, нападающий также решил подождать возможных предложений от более именитых английских клубов.
Реальные попытки подписать сербского нападающего в настоящее время предпринимает итальянский «Милан».
Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года. За это время он провел 143 матча и забил 56 мячей.
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