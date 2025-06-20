Сербский нападающий Ювентуса может выбрать не Милан, а середняка АПЛ

25-летний сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может продолжить карьеру в «Ноттингем Форест».

Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Известно, что сам Влахович хочет выступать в Английской Премьер-лиге и ожидает от «Ноттингема» выгодного контракта.

Впрочем, нападающий также решил подождать возможных предложений от более именитых английских клубов.

Реальные попытки подписать сербского нападающего в настоящее время предпринимает итальянский «Милан».

Влахович выступает за «Ювентус» с 2022 года. За это время он провел 143 матча и забил 56 мячей.