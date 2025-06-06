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Италия
06 июня 2025, 17:50 | Обновлено 06 июня 2025, 17:51
176
0

Милан хочет подписать сербского форварда прямого конкурента в Серии А

Душан Влахович вошел в сферы интересов Массимилиано Аллегри

06 июня 2025, 17:50 | Обновлено 06 июня 2025, 17:51
176
0
Милан хочет подписать сербского форварда прямого конкурента в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Милана».

Об этом сообщает издание Calciomercato.

Влахович уже уведомил туринский клуб, что больше не будет продлевать контракт. Соглашение сербского футболиста завершается летом 2026 года.

Известно, что «Ювентус», хотя и не хочет продавать игрока прямому конкуренту, все же рассмотрит предложение, чтобы заработать на Влаховиче хоть какие-то средства.

Душан Влахович в прошлом сезоне сыграл за «Ювентус» 41 игру и забил 15 мячей.

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Массимилиано Аллегри Душан Влахович Милан Ювентус трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Calciomercato
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