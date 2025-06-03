Легендарный клуб, который не попал в еврокубки, намерен забрать Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру после Клубного чемпионата мира.

39-летний футболист покинет испанскую команду на правах свободного агента, так как у него заканчивается контракт. В услугах хорвата заинтересованы «Интер Майами» и «Глазго Рейнджерс».

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что итальянский «Милан» принял решение оформить трансфер Модрича. Новый спортивный директор «россонери» Игли Таре лично намерен пригласить полузащитника в легендарный клуб.

«Милан» набрал 63 балла в чемпионате Италии 2024/25 и не сумел квалифицироваться в еврокубки – команда заняла восьмое место в турнирной таблице.

Хорватский футболист получил много предложений для продолжения карьеры, после того, как объявил о своем уходе из «Реала». Модрич пока не спешит принимать решения и определится со своим будущем после Клубного чемпионата мира.

В текущем сезоне Лука провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Полузащитник перебрался в Мадрид из английского «Тоттенхэма» в августе 2012 года.